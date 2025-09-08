Uz ove trikove baterija će izdržati cijeli dan: Punjač za mobitel vam neće trebati
Primjenom ovih savjeta, vaš telefon može izdržati cijeli dan bez potrebe za dodatnim punjenjem
Pametni telefoni danas su nezamjenjivi uređaji koji putnicima omogućuju navigaciju, fotografiranje i pristup informacijama u stvarnom vremenu. No, ograničena autonomija baterije često stvara probleme i dodatni stres, posebno kada se većina vremena provede izvan kuće, kada nemate pristup punjaču ili utičnici.
Neplanirano pražnjenje baterije u ključnom trenutku može omesti planove i otežati snalaženje u nepoznatom okruženju, piše Makeuseof.
Trikovi uz koje baterija izdrži cijeli dan
Srećom, postoje praktični trikovi i jednostavne prilagodbe koje mogu znatno produljiti trajanje baterije. Među njima su podešavanje postavki, kontrola aplikacija koje troše najviše energije i korištenje načina štednje baterije.
1. Optimizirajte zaslon i veze
Zaslon je najveći potrošač energije. Smanjite njegovu svjetlinu na najnižu ugodnu razinu i skratite vrijeme automatskog isključivanja na 30 sekundi. Ako vaš uređaj ima OLED zaslon, kao većina novijih Samsung modela, prebacivanje na tamni način rada donosi osjetne uštede. Isključite i funkciju "Always-On Display" koja neprestano crpi bateriju. Jednako je važno upravljati vezama: isključite Wi-Fi, Bluetooth i GPS kada ih ne koristite.
U područjima sa slabim signalom, aktiviranje zrakoplovnog načina rada je ključno jer sprječava uzaludno traženje mreže. Prije puta preuzmite karte i glazbu za izvanmrežnu upotrebu kako biste izbjegli trošenje baterije na mobilne podatke.
2. Aktivirajte pametne načine uštede
Svi moderni pametni telefoni imaju način rada za uštedu energije. Njegovim aktiviranjem telefon automatski ograničava pozadinske procese, vizualne efekte i nepotrebne obavijesti. Naprednije funkcije poput "Prilagodljive baterije" na Google Pixel telefonima koriste umjetnu inteligenciju kako bi naučile vaše navike i optimizirale potrošnju. Također, ograničite pozadinsku aktivnost aplikacija koje ne koristite često. Razmislite i o isključivanju glasovnih asistenata poput "Hey Google" koji su stalno aktivni jer neprestano slušanje okoline troši značajnu energiju.
3. Čuvajte zdravlje baterije dugoročno
Osim trenutnih ušteda, važno je misliti i na dugoročno zdravlje baterije. Ekstremne temperature, visoke ili niske, mogu trajno oštetiti njezin kapacitet. Izbjegavajte ostavljati telefon na izravnom suncu ili ga izlagati velikoj hladnoći.
Stručnjaci iz ZDNET-a savjetuju i promjenu navika punjenja. Umjesto punjenja do 100 posto, idealno je održavati razinu napunjenosti između 20 posto i 80 posto. Mnogi novi telefoni nude opcije optimiziranog punjenja koje automatski zaustavljaju proces na 80 posto kako bi se sačuvalo zdravlje baterije i produljio njezin životni vijek.
