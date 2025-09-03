Travnjak će biti gušći ako se pridržavate rujanskog pravila: Vrtlari otkrili važnu stvar

Jesen donosi idealne uvjete za održavanje vrta. Vrijeme je još uvijek toplo, a obilne kiše potiču zdrav rast travnjaka. Ipak, suša može uzrokovati prorjeđivanje trave, promjenu boje i usporen rast, osobito ako tlo nije dovoljno vlažno za ovo doba godine.

Zato je potrebna redovita njega kako bi travnjak ostao zdrav i zelen, a jedno važno pravilo može znatno pomoći u tome, piše Express.

Foto: Pexels

Metode za gust i zelen travnjak

Stručnjaci savjetuju da se trava kosi svakih jedan do dva tjedna tijekom rujna kako bi se održala bujna i gusta površina. Također, preporučuje se podizanje oštrice kosilice na visinu od oko pet do sedam centimetara, kako bi se spriječilo prekratko košenje koje može štetiti travnjaku.

"Jesenske kiše na kraju kolovoza i tijekom rujna stvaraju idealne uvjete za rast trave pa je preporučljivo kositi češće. Također, ako ste tijekom ljeta kosili travu na veću visinu, sada je možete kositi niže, ali ako vaš travnjak često ima problema s mahovinom, bolje je da travu kosite više, ali ne prenisko", savjetuju iz Lawnsmith UK.

Prilagođivanjem visine košnje štitite travu od prevelikog oštećenja, a dulja trava bolje zadržava vlagu, što pomaže da travnjak ostane zdrav i zelen.

Foto: Pexels

Stručnjaci iz Turf Doctora objašnjavaju: "Redovito košenje potiče travu da bude gušća i zelenija. Kao što redovito šišanje potiče rast kose, tako i pravilna njega travnjaka pomaže njegovom zdravom rastu."

"Kada redovito kosite travnjak i to na odgovarajuću visinu, uklanjate gornji dio listova trave, što potiče bočni rast, što rezultira gušćim travnjakom jer trava nastoji nadoknaditi izgubljene listove. Osim toga, redovita košnja sprječava razvoj korova pa trava dobiva veći dio sunčeve svjetlosti, hranjivih tvari i vode. Tako može usmjeriti više energije u rast, što dovodi do gušćeg, zdravijeg i zelenijeg travnjaka. Važno je da travu ne kosite prekratko jer postaje slabija i ne može učinkovito upijati sunčevu svjetlost koja joj je potrebna za zdrav rast", naglašavaju stručnjaci.

Kako se kraj ljeta približava, preporučuje se postupno podizanje visine oštrice kosilice kako bi se travnjak bolje zaštitio.

