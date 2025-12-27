Ratni biznis cvjeta: Kako je mladi češki milijarder (33) postao najjači proizvođač oružja u Europi

"Tek prije godinu i pol odjeli Čehoslovačke grupe (CSG) uselili su se u novu centralu u Pragu“, piše Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). „No pravokutna osmerokatnica od crvene cigle i stakla, sa strogim redovima od po dvanaest prozora, već puca po šavovima. Toliko brzo raste imperij 33-godišnjeg proizvođača naoružanja i tehnologije Mihala Strnada, jednog od najbogatijih ljudi Češke.“, prenosi Deutsche Welle.

Foto: Glück Dalibor/Čtk/profimedia

U tekstu se navodi da CSG neprestano širi proizvodnju i kupuje tvrtke. Ima ih u SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini i – Srbiji.

Tamo je, podsjećamo, u studenome CSG kupio 51 posto u beogradskoj tvrtki MUST Solutions koja proizvodi avionske motore. Najavljeno je da će raditi za vojnu industriju, a u Srbiji će biti i centar za razvoj bespilotnih sustava. CSG je i vlasnik kruševačke tvornice streljiva „14. oktobar“.

Put u nebo

Kako piše FAZ, u prva tri tromjesečja ove godine češka kompanija gotovo je udvostručila promet na 4,5 milijardi eura.

„Strnad, oženjen i otac dvoje djece, najveći je proizvođač malokalibarskog streljiva u (zapadnom) svijetu, jedan od vodećih za topništvo. Bez njegova posla inicijativa EU o municiji za Ukrajinu teško bi prošla ovako uspješno", piše list.

Proizvodi i oklopna vozila, haubice, radare, a sada sve više otkriva – nebo. FAZ piše upravo o ogranku kompanije Avianera u čijem sklopu radi i beogradska tvrtka.

Prema Strnadovoj objavi, želi biti „značajan čimbenik na polju vojnih bespilotnih letjelica i naprednih oružanih sustava“.

Pavel Čehal, kojem je povjeren ogranak Avianera, za FAZ kaže da ratna svakodnevica u Ukrajini pokazuje „brzo rastući, golemi potencijal bespilotnih letjelica“.

List piše da CSG već ima elektroniku za upravljanje letjelicama kao i projektile, ali da je polje motora počeo osvajati kupnjom u Beogradu.

Čehal se ne boji pada potražnje ako dođe do primirja u Ukrajini, piše FAZ i kaže da dronovi postaju sve važniji u vojnom i civilnom sektoru. „Bit ćemo u stanju po primjerenoj cijeni isporučiti uspješne i jedinstvene proizvode i imat ćemo proizvodne kapacitete za to.“

Procvao nakon ruske agresije

Frankfurter Allgemeine opisuje karijeru Mihala Strnada koji je posao preuzeo od oca kao mladić. Otac je uglavnom kupovao vojnu opremu iz sovjetskih vremena da je modernizira i preprodaje, ali mlađi Strnad to je podigao na mnogo višu razinu.

„Najveći kovač oružja u središnjoj Europi procvao je posebno nakon ruskog napada na Ukrajinu – održavao je stare ruske tenkove, isporučivao haubice, oklopna vozila i streljivo“, piše list.

Eksplozivi i streljivo proizvode se u njihovim pogonima u Slovačkoj, Španjolskoj, Grčkoj i Srbiji. U SAD-u su pogoni u pripremi.

O Strnadu se još navodi da ima udjele u praškom luksuznom hotelu Four Seasons kod Karlova mosta, da je vlasnik nogometnog kluba Viktorija iz Plzena, da financira češki olimpijski tim i ima dobrotvorne organizacije. Njegov imutak se procjenjuje na preko deset milijardi eura.

