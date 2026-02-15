Snježna mećava izazvala kaos u susjedstvu: Zatrpani auti, srušena stabla...

Snježni nanosi i snažan vjetar izazvali su tijekom noći i jutra brojne poteškoće diljem Slovenija. Najdramatičnije prizore zabilježeni su na Rogli, gdje su nanosi gotovo u potpunosti zatrpali automobile parkirane uz skijalište, piše 24ur.com.

Kako piše Meteoinfo Slovenia, kombinacija tankog, svježeg snježnog pokrivača i jakih udara vjetra stvorila je visoke snježne nanose koji su prekrili brojna vozila. Fotografije s terena pokazuju automobile pod debelim slojem snijega, dok je vjetar dodatno otežavao promet i boravak na otvorenom.

Vatrogasci na terenu cijeli dan

Snažan vjetar prouzročio je probleme i u drugim dijelovima zemlje. Vatrogasci su intervenirali na više lokacija zbog srušenih stabala i oštećenja na objektima.

Nešto prije tri sata ujutro vatrogasci iz postrojbe Notranje Gorice, Plešivica uklonili su čak šest stabala s ceste. Intervencije su nastavljene i rano ujutro, oko 6. 30 sati stablo je palo na regionalnu cestu Velenje–Slovenj Gradec u Paki pri Velenju, gdje su vatrogasci iz Šaleka brzo reagirali i uklonili prepreku.

Slične situacije zabilježene su i u općini Šalovci, gdje su vatrogasci iz Dolenca uklonili dva pala stabla, kao i u naselju Petrovo Brdo u općini Tolmin, gdje je jedno stablo blokiralo prometnicu.

Oštećeni krovovi i dimnjaci

Vjetar je uzrokovao i materijalnu štetu. U 9.12 sati u Brdu u Bovcu oštećena je dimnjak na stambenoj zgradi. Vatrogasci su uklonili oštećeni dio i dimnjak privremeno prekrili ceradom.

Nešto iza 10 sati vatrogasci iz Cerkna te postrojbe Gorje – Poče – Trebenče sanirali su oštećene krovove više stambenih i drugih objekata. U 10.50 sati novo je stablo palo na cestu u Koračicama u Svetom Tomažu, no i ondje je prepreka ubrzo uklonjena.

Kakvo vrijeme slijedi?

Prema prognozi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), poslijepodne će biti razmjerno sunčano uz postupno slabljenje vjetra. Najviše dnevne temperature kretat će se između 4 i 9 °C, dok će u Primorskoj dosezati oko 12 °C. Tijekom noći sa zapada se očekuje naoblačenje, a u planinskim krajevima moguć je poneki snježni pljusak.

U ponedjeljak će prevladavati djelomično do pretežno oblačno vrijeme uz lokalne pljuskove, ponegdje i snijeg. Puhat će jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će između -5 i -1 °C, na Primorskom nešto iznad nule, dok će dnevne iznositi od 2 do 7 °C, a uz obalu do oko 10 °C.

Utorak donosi više vedrine uz jutarnju maglu po nizinama, dok će srijeda započeti pretežno sunčano, ali uz postupno povećanje naoblake tijekom dana.

Vrijeme u susjedstvu

U susjednim slovenskim pokrajinama danas će se sa zapada razvedravati, dok je na istoku i jugu u početku moguća slaba kiša. U Alpama i ponegdje istočno od Slovenije puhat će jak sjeverni vjetar, a uz sjeverni Jadran umjerena bura.

U ponedjeljak se očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima, uz jugozapadni vjetar, dok će na Kvarneru puhati jugo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovome se nitko nije nadao, ralice su se jedva probijale: 'Mogu ovdje stajati i čekati...'