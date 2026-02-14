Hrvatske regije pod 'alarmom': 'Budite spremni na poremećaje i prekid opskrbe strujom'

DHMZ je za nedjelju za većinu Hrvatske izdao upozorenja i upalio meteoalarmi. Posebno opasno vrijeme bit će na riječkom području, Velebitskom kanalu i u srednjoj Dalmaciju. Očekuje se orkanska bura s udarima većim od 90 km/h zbog čega je na snazi narančasto upozorenje.

"Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom", upozorava DHMZ.

Na zagrebačkom, osječkom i kninskom području, kao i u sjevernoj i južnoj Dalmaciji na snazi je žuto upozorenje zbog jake bure.

Foto: Dhmz

"Vjetrovito i u unutrašnjosti osjetno svježije. U prvom dijelu dana umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje u noći i ujutro mogući su obilniji pljuskovi. Sredinom dana postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake.

Puhat će umjeren do jak sjeverni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. Navečer vjetar u slabljenju. Temperatura zraka u unutrašnjosti između 3 i 8 °C, navečer u osjetnom padu. Na Jadranu najniža od 7 do 11, a najviša između 11 i 14 °C", stoji u najavi DHMZ-a.

