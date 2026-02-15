Olujni vjetar napravio probleme u prometu, zatvoren dio A1: 'Prilagodite brzinu'

Na A1 Zagreb-Ploče zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Obrovca i Gračaca, izvijestili su u nedjelju ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. U Lici pada snijeg. Zbog zimskih uvjeta, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila. Mogući su odroni.

U priobalju puše olujna bura i vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Trajektne i katamaranske linije u prekidu

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektna linija: Prizna-Žigljen, Mišnjak-Stinica i Sumartin-Makarska te brodska linija Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik.

U prekidu su i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Jelsa - Bol - Split, Pula-Zadar-Pula, Novalja-Rab- Rijeka, Šibenik-Žirje-Kaprije, Zadar - Molat - Brgulje - Zapuntel - Ist i Šibenik - Zlarin - Šepurine - Vodice.

