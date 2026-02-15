FREEMAIL
ZIMA SE NEDA

Stižu snijeg i bura s orkanskim udarima: Meteorologinja prognozirala vrijeme u novom tjednu

Od utorka postupno razvedravanje, a onda u četvrtak opet južina oblaci i povremene oborine

15.2.2026.
7:01
Damjana Ćurkov Majaroš
Ciklona koja nam je donijela novu dozu jugo oblaka, kiše i pljuskova polako odmiče na istok. Zapadnije od nas ojačao je greben anticiklone, a između te dvije zračne mase su izraženi gradijenti tlaka, pa će biti vrlo vjetrovito. 

Još u prvom dijelu dana umjereno ili pretežno oblačno, ponegdje s kišom, a u unutrašnjosti i susnježice ili snijegom, osobito u gorskim i istočnim predjelima. Na jugu su u noći i ujutro mogući i obilniji pljuskovi. 

Na kopnu umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a uz obalu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od dva do šest, a na Jadranu između sedam i 11 stupnjeva. 

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sve manje oblaka, a sve više sunčana vremena. Ostaje vjetrovito uz umjeren i jak na udare i olujan sjeverni vjetar koji će navečer slabjeti. Dnevna temperatura osjetno niža u odnosu na danas, a još će hladnije biti prema kraju dana 

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupni prestanak oborina, najupornija će biti na krajnjem istoku. I ovdje do večeri vjetrovito, a temperatura mjestimice i gotovo 10 stupnjeva niža u odnosu na danas. 

U Dalmaciji smanjenje naoblake, povremene kiše ili ponekog pljuska bit će još uglavnom na jugu. Puhat će jaka i olujna bura. Mogući su i orkanski udari temperatura između 11 i 15 stupnjeva. 

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a više sunčana vremena bit će i u gorju. Puhat će jaka i olujna bura s orkanskim udarima navečer u slabljenju. Dnevna temperatura u gorju osjetno niža, a uz obalu oko 11 stupnjeva. 

Vrijeme u novom tjednu

U novom tjednu promjenjivo. U ponedjeljak opet s povremenim oborinama češćim u drugom dijelu dana ponegdje će biti i susnježice ili snijega. 

Od utorka postupno razvedravanje, a onda u četvrtak opet južina oblaci i povremene oborine. U ponedjeljak ujutro prilično hladno, a zatim će prema kraju tjedna temperatura postupno rasti. Na Jadranu u ponedjeljak umjereno ili pretežno oblačno s kišom pljuskovima, lokalno izraženim, a puhat će umjereno i jako jugo. 

Utorak će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz koji će se naoblaka smanjivati, pa će u srijedu biti većinom sunčano. Već u četvrtak i ovdje novo jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, a jačat će i jugo. 

Prva polovina veljače prošla je u znaku oblaka kiše i južine, a čini se da nam ni nastavak mjeseca ne donosi ništa novo. U tjednu pred nama najsunčaniji će biti srijeda, a prema dugoročnim prognozama izgleda da će i ostatak mjeseca biti kišovit od prosjeka. 

