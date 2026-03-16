Glavaš obrijao prepoznatljivi brk pa poručio: 'Čast nam je što idemo u Dalmaciju i Slavoniju'

Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se prvi put nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu. Izbornik Dagur Sigurdsson vodi 22 izabranika u Zadar gdje će u četvrtak odigrati prvu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske. Igači se zatim sele u Osijek gdje će u subotu odigrati i drugi susret, a vi ćete obje utakmice s početkom pd 17 sati moći pratiti u izravnom prijenosu na RTL-u, platformi Voyo te uz neizostavan tekstualni prijenos na portalu Net.hr.