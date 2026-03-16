Dagurove glavobolje! Hrvatska reprezentacija kreće u novu misiju, ali bez četvorice ključnih igrača

Točno 42 dana nakon što je stigla u Hrvatsku s europskom broncom oko vrata, hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu zbog dva prijateljska susreta sa Švicarskom, objavio je HRS.

U tzv. EHF tjednu, dok dio Europe bude igrao susrete 2. kola doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, a Hrvatska je osvajanjem trećeg mjesta na EHF EURU izborila izravni odlazak, te će igrati pripremne utakmice.

Obje utakmice na rasporedu su u 17.00, a moći ćete ih gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Prvi dvoboj sa Švicarcima je u Zadru 19. ožujka u 17 sati, a drugi dva dana kasnije, odnosno 21. ožujka u Osijeku također u 17 sati. To je zapravo uzvrat sa Švicarcima s kojima je Hrvatska igrala dva prijateljska susreta potkraj listopada i početkom studenog prošle godine.

Izbornik Dagur Sigurdsson pozvao je na ovu akciju 23 igrača, a 20 je onih koji su osvojili europsku broncu u siječnju. Ozljede i privatni razlozi su spriječili Marina Šipića, Matea Maraša i Tina Lučina, a Marko Mamić dobio je slobodno jer je upravo dobio prinovu u obitelji. Izbornik je naknadno pozvao tri mlada igrača da treniraju s reprezentacijom ovaj tjedan, a to su lijevi vanjski Teo Popović (RK Poreč), vratar Toni Matošević (RK Zagreb) i još jedan lijevi vanjski Jan Kovačec (Roomz JAGS Voslau, AUT).

" Čekaju nas dvije dobre provjere protiv Švicarske. Igrali smo s njima prije Eura, jednom dobili, jednom izgubili, imali smo tešku utakmicu na EURU. Nismo kompletni, ali to je uobičajena stvar u ovom periodu. Imamo dovoljno igrača, imamo kvalitetnu momčad i očekujem da se dobro prezentiramo i ostvarimo pobjede. Veselim se što ćemo igrati u Zadru i dva dana kasnije u Osijeku", kazao je izbornik Sigurdsson.

Reprezentacija se već tradicionalno okupila u Westin Hotelu, a nakon kratkog druženja s medijima i ručka, produžila je put do Zadra. Hrvatska reprezentacija u tom gradu nije igrala punih sedam godina i mnogi su jedva dočekali da je ponovno vide u domu Krešimira Ćosića. Posljednji put Hrvatska je tu ugostila Srbiju u travnju 2019. godine u kvalifikacijama za EP.

Hrvatska i Švicarska do sada su igrale 11 puta, a posljednji put bilo je to prije mjesec i pol dana u Švedskoj u 2. kolu drugog kruga Europskog prvenstva. I pobijedila 28-24. Bila je to jubilarna deseta pobjeda protiv te reprezentacije, a jedini poraz doživjeli smo 1. studenog prošle godine u Kriens – Luzernu.

Evo popisa hrvatske reprezentacije:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH 56 nastupa/5 pogodaka

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG 42/0

DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL 13/0

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN 76/183

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 68/160

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL 54/144

LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN 3/17

DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ 8/9

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC 141/365

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC 76/357

IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB 18/25

LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB 54/130

PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN -/-

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 54/120

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB 72/220

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL 55/104

JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR 19/23

ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO 12/23

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK 51/26

TEO POPOVIĆ – RK POREČ 1/0

TONI MATOŠEVIĆ – RK ZAGREB -/-

JAN KOVAČEC – ROOMS JAGS VOSLAU -/-

