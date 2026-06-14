Gori li vam svjetlo na trijemu cijelu noć? Stručnjaci otkrili prednosti i mane

Odluka o tome hoćete li ostaviti upaljeno svjetlo na trijemu tijekom cijele noći pitanje je koje izaziva žustre rasprave među vlasnicima kuća, ali i stručnjacima.

Dok jedni tu naviku smatraju ključnom mjerom sigurnosti, drugi upozoravaju na nepotrebne troškove, ekološke posljedice i, paradoksalno, potencijalne rizike koje donosi, piše The Spruce.

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Osvijetljeni trijem kao štit od provalnika?

Glavni argument za stalno upaljeno svjetlo jest odvraćanje kriminalaca. Dobro osvijetljen prilaz domu šalje poruku da je netko budan i prisutan, čineći imanje manje privlačnom metom.

Mnogi se vlasnici osjećaju sigurnije kada se noću vraćaju kući jer im osvjetljenje olakšava snalaženje i smanjuje rizik od padova. To potvrđuje i Sara Harshbarger, stručnjakinja za kućnu sigurnost iz tvrtke Brinks Home, koja savjetuje: "Ključno je osigurati da su svi prilazi, ulazi i staze dobro osvijetljeni kako bi se eliminirala mračna mjesta koja bi provalnici mogli iskoristiti za skrivanje. Dobro osvijetljena kuća sugerira veći rizik od otkrivanja i može biti dovoljna da ih odvrati od pokušaja."

Pomaže li svjetlo zapravo kriminalcima?

Međutim, sve je više stručnjaka koji dovode u pitanje ovu ustaljenu praksu. "Stalno upaljeno svjetlo, pogotovo ako ste na odmoru, može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti. Umjesto da odvraća, ono može biti jasan signal da nitko nije kod kuće", upozorava Harshbarger, koja zagovara pametna rješenja.

"Umjesto statične rasvjete, koristite automatizirana svjetla s tajmerom koja oponašaju prirodno ponašanje ukućana. Iznenadno paljenje svjetla putem senzora pokreta djeluje kao snažan faktor iznenađenja. To je jasan signal da je netko ili nešto uočeno, što je za provalnika puno veći psihološki pritisak", dodaje Harshbarger. Takva nepredvidljivost, prema nekim istraživanjima, može smanjiti rizik od imovinskog kriminala i do 30 posto.

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Koliko vas košta upaljena žarulja?

Financijski aspekt također nije zanemariv. Ostavljanje svjetla upaljenog cijelu noć može osjetno povećati račune za struju, pogotovo ako se koriste stare, neučinkovite žarulje.

Prema nekim procjenama, jedna žarulja na trijemu može godišnje dodati i do 40 eura na vaš račun. Međutim, investitor u nekretnine Kevin Bazazzadeh smatra da trošak ne mora biti velik: "LED svjetla ne troše gotovo nimalo energije, stoga s energetskog stajališta to i nije neki problem."

Njegova izjava naglašava ključnu točku: prelazak na modernu i energetski učinkovitu LED rasvjetu može smanjiti potrošnju energije za tu svrhu i do 80 posto. Kada se LED tehnologija spoji sa senzorom pokreta koji osigurava da svjetlo radi samo po potrebi, uštede postaju još značajnije, a investicija se vrlo brzo isplati.

Utjecaj na okoliš i noćno nebo

Osim udarca na novčanik, prekomjerna vanjska rasvjeta ima i ozbiljne ekološke posljedice. Problem se naziva svjetlosnim onečišćenjem, a radi se o uvođenju umjetne svjetlosti u noćni okoliš. Time se remeti prirodni ritam dana i noći, što negativno utječe na čitave ekosustave i narušava biološku ravnotežu koja se razvijala milijunima godina.

Noćni kukci, koji su ključan dio hranidbenog lanca, instinktivno lete prema umjetnim izvorima svjetlosti. Ta ih pojava čini iscrpljenima i lakim plijenom, što dovodi do smanjenja njihovih populacija. To posljedično utječe na ptice, šišmiše i druge životinje koje se njima hrane. Ptice selice, koje se tijekom noćnih putovanja orijentiraju pomoću zvijezda i Mjeseca, posebno su ugrožene.

Čak i svjetla s trijemova mogu ih dezorijentirati, privlačeći ih u opasna urbana područja gdje im prijete sudari sa zgradama. Istraživanja njemačkog Instituta Max Planck pokazala su da svjetlosno onečišćenje može potaknuti ptice u gradovima na ranije parenje, što dovodi do nesklada s dostupnošću hrane za mlade.

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