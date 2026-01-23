Odbljesak farova vam jako smeta? Pripazite na dvije bolesti koje pogoršavaju problem

Vozači bi trebali biti svjesni dvaju zdravstvenih stanja koja mogu značajno pogoršati učinke odbljeska farova, pojave koja nastaje kada svjetla nadolazećeg vozila zaslijepe vozača.

Iz britanskog autokluba RAC objasnili su da osobe koje pate od ovog problema možda imaju jedno od dva stanja, a oba su često bez simptoma u ranim fazama pa mogu proći neprimijećeno.

Tihi neprijatelji vida na cesti

U videu podijeljenom na Facebooku, stručnjaci za automobile razgovarali su s Denise Voon s Fakulteta optometrije, raspravljajući o tome što može "utjecati na vašu percepciju odsjaja na cesti". Na pitanje kako odbljesak farova utječe na oči s godinama, Voon je objasnila da starenje povećava sklonost određenim očnim bolestima.

Ona je odgovorila: "Kako starite, možete biti skloniji određenim očnim stanjima, poput mrene i glaukoma, a to može znatno pogoršati vašu percepciju odbljeska. Zato je iznimno važno da redovito posjećujete svog optometrista kako bi se, ako razvijete neko od tih stanja, koja su često bez simptoma u vrlo ranim fazama, ona mogla rano otkriti i liječiti".

Prema zdravstvenim službama, glaukom je stanje oka pri kojem se oštećuje glavni živac koji povezuje oko s mozgom. Iako ga svatko može dobiti, najčešći je kod odraslih osoba starijih od 50. godina. S druge strane, siva mrena ili katarakta nastaje kada očna leća postane zamućena, što uzrokuje zamagljen vid i gubitak vida. Obično pogađa starije osobe, ali može se pojaviti i kod mlađih.

Iako odbljesak farova mogu doživjeti i osobe bez ovih stanja, važno je ići na redovite preglede vida jer mrena i glaukom mogu pogoršati zasljepljivanje. Istraživanje RAC-a, kako prenosi Mirror, sugerira da je problem zasljepljujućih farova sve gori za vozače svih dobnih skupina.

Nisu samo oči krive, problem je i u tehnologiji

Istraživanje spomenute organizacije pokazuje da su vozači mlađi od 35 godina skloniji reći da je većina farova na vozilima prejaka. Viši službenik RAC-a, Rod Dennis, objasnio je da bi ovaj fenomen mogao biti povezan s promjenama u dizajnu automobila.

"Problem može biti u poravnanju farova. Neispravno poravnat far mogao bi bacati svjetlost na pogrešna mjesta na cesti i tako biste mogli slučajno zaslijepiti druge vozače. Također, uzrok može biti i u promjenama u tehnologiji farova", istaknuo je Dennis.

"Prije smo svi vozili vozila sa žućim, halogenim farovima. No, danas je mnogo vjerojatnije da ćete biti u automobilu s punim LED svjetlima, što je potpuno drugačija tehnologija."

Stručnjak je dodao kako problem mogu stvarati i naknadno ugrađene LED žarulje koje se lako mogu pronaći na internetu, ali često nisu legalne za cestovnu upotrebu i mogu stvoriti opasne razine odbljeska. Na kraju, uzrok može biti i u razlikama u visini vozila. Sve više nas vozi vozila koja su viša, poput SUV-ova, a vozači nižih automobila kažu da im to može stvarati velike probleme sa zasljepljivanjem.

