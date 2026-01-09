'Osobni dron' po cijeni automobila: Jesmo li na pragu revolucije u osobnom prijevozu?

Sajam potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu svake je godine pozornica za tehnološka čuda, no rijetko koji proizvod uspije istinski podići prašinu kao onaj koji je nedavno predstavila tvrtka RICTOR.

Njihov X4 "Air Mobility Pod", osobna letjelica za vertikalno uzlijetanje i slijetanje (eVTOL), obećava ostvarenje desetljećima starog sna o osobnom zračnom prijevozu. Ipak, ono što ga izdvaja od sličnih futurističkih koncepata nisu samo elegantan dizajn i osam propelera, već dvije ključne stavke: cijena od 34.230 eura i činjenica da za upravljanje njime nije potrebna pilotska dozvola.

Ova najava postavlja ključno pitanje: jesmo li na pragu revolucije u osobnom prijevozu ili je riječ o privlačnoj, ali rizičnoj viziji budućnosti?

Što se nudi za cijenu novog automobila?

RICTOR X4 zamišljen je kao jednosjed kojim se nevjerojatno lako upravlja. Pokreće ga osam propelera postavljenih na četiri osi, izrađenih od laganih ugljičnih vlakana. S nosivošću do sto kilograma, ova letjelica može doseći maksimalnu brzinu od 80 km/h, dok joj jedno punjenje baterije omogućuje do dvadeset minuta leta. Iako se dvadeset minuta ne čini mnogo, proizvođač naglašava da je X4 namijenjen "laganoj zračnoj mobilnosti", a ne zamjeni za klasične zrakoplove.

Praktičnost je bila ključna pri dizajniranju. Cijela se letjelica može sklopiti u paket od svega 1,2 kubična metra, što znači da stane u prtljažnik standardnog kamioneta. Uz to, podržava punjenje iz vozila, bilo dok je parkirano ili u vožnji, čime se ostvaruje vizija "letite bilo gdje, bilo kada". S bukom ispod 65 decibela, što je usporedivo s glasnoćom normalnog razgovora, X4 je znatno tiši od helikoptera, što je važan faktor za potencijalnu širu primjenu.

Revolucija bez pilotske dozvole

Najveća inovacija koju X4 donosi nije tehničke, već regulatorne prirode. Naime, ključ leži u usklađenosti s propisima američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) Part 103, koji se odnose na ultralake letjelice. Ti propisi, doneseni još 1982. godine, izuzimaju letjelice od stroge certifikacije i licenciranja pilota ako zadovoljavaju precizne kriterije: moraju biti namijenjene za jednog putnika, težiti manje od 115 kg i ne smiju letjeti brže od stotinjak kilometara na sat.

Ipak, ova regulatorna "rupa u zakonu" dolazi s ozbiljnim ograničenjima. Propisi izričito zabranjuju letenje ultralakim letjelicama iznad naseljenih područja gradova i mjesta ili iznad bilo kakvog okupljanja ljudi na otvorenom. To u praksi znači da se vizija svakodnevnog putovanja s posla kući iznad gradskih gužvi neće ostvariti tako skoro. X4 je, barem za sada, zakonski ograničen na rekreacijsku upotrebu u ruralnim i nenaseljenim područjima, poput letenja iznad velikih farmi, privatnih posjeda ili udaljenih prirodnih krajolika.

Sigurnost i realnost na prvom mjestu

Naravno, ideja o pilotima bez dozvola koji lete iznad naših glava otvara pitanje sigurnosti. RICTOR tvrdi da je na to mislio. Letjelica je opremljena sustavom dvostrukih baterija, što znači da u slučaju kvara jedne, druga omogućuje sigurno slijetanje. Uz to, tu je i sustav za hitno otvaranje padobrana te algoritam za dinamičku ravnotežu koji stabilizira letjelicu čak i pri bočnim vjetrovima.

Foto: Profimedia

Iza projekta stoji Kuickwheel Technology, matična tvrtka RICTOR-a, koja ima značajno iskustvo u masovnoj proizvodnji električnih romobila i bicikala koje izvozi u više od osamdeset zemalja. Međutim, kritičari upozoravaju da je skok s proizvodnje romobila na proizvodnju letjelica monumentalan i zahtijeva neusporedivo rigoroznije standarde kontrole kvalitete.

Čak i ako X4 ispuni sva obećanja, ostaju prepreke poput javnog prihvaćanja, buke koja bi mogla smetati u mirnim okruženjima te potpunog nedostatka infrastrukture poput javnih mjesta za slijetanje i punjenje ("vertiporta").

RICTOR X4 nedvojbeno predstavlja uzbudljiv korak prema demokratizaciji neba, čineći osobni let financijski dostupnijim nego ikad prije. S prvim isporukama najavljenim za drugi kvartal 2026. godine, san o letenju bliži je no ikad. Ipak, taj san je za sada ograničen na otvorene prostore, daleko od gradske vreve. Pitanje je samo, biste li se usudili?

