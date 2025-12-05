Ovaj robot polako preuzima najzahtjevnije poslove: Biste li ga uzeli kao pomoćnika u kućanstvu?

Hotelska industrija, suočena s kroničnim manjkom radne snage i sve višim očekivanjima gostiju po pitanju čistoće, nalazi se pred prekretnicom. Odgovor na ove izazove mogao bi stići u obliku napredne robotike.

Kineski startup Zerith Robotics predstavio je Zerith H1, humanoidnog robota dizajniranog da preuzme najzahtjevnije poslove hotelskog domaćinstva, piše Forbes.

Revolucija u održavanju higijene

Zerith H1 nije samo još jedan robotski usisavač. Riječ je o stroju s torzom podesivim po visini, koji se kreće na agilnoj bazi s kotačima i posjeduje ruke sa sedam stupnjeva slobode kretanja, koje se mogu produžiti do gotovo 80 centimetara i opremiti spretnim robotskim šakama. Njegova primarna zadaća je temeljito čišćenje kupaonica. Opremljen specijaliziranim četkama, H1 može precizno oribati toaletne školjke, osiguravajući besprijekornu higijenu.

Svestrani pomoćnik autonomno nadopunjuje šampone i sapune u tuš-kabinama, čisti umivaonike do besprijekornog sjaja, briše radne površine i baca iskorištene ručnike u košaru za rublje. Robot je čak prikazan kako ulijeva svježu vodu u vazu s cvijećem, pokazujući razinu preciznosti koja nadilazi puko čišćenje.

Da bi se mogao snalaziti u skučenim hotelskim sobama i hodnicima različitih rasporeda, Zerith H1 koristi naprednu umjetnu inteligenciju, brojne senzore i dubinske kamere. Ovaj sustav omogućuje mu izbjegavanje prepreka i sigurno kretanje, bilo da se radi o podizanju predmeta s poda ili postavljanju toaletnih potrepština na policu. Njegova sposobnost djelovanja na više vertikalnih razina izdvaja ga od većine komercijalnih robota za čišćenje. S baterijom koja traje četiri sata, dizajniran je za obavljanje kompletnog ciklusa čišćenja prije povratka na punjenje.

Pomoćnik, a ne zamjena za ljude

Proizvođači naglašavaju kako Zerith H1 nije osmišljen da zamijeni ljudsko osoblje, već da ga nadopuni. U industriji koja se, prema izvješću Američkog udruženja hotela i smještaja (AHLA), još uvijek bori s manjkom od oko 200.000 radnika u odnosu na predpandemijske razine, automatizacija postaje nužnost. Roboti poput H1 preuzimaju "dosadne, prljave i zahtjevne" zadatke, oslobađajući zaposlenike koji se onda mogu usredotočiti na poslove koji zahtijevaju ljudsku interakciju i personaliziranu uslugu gostima.

Iako su neki hoteli već počeli eksperimentirati s robotima za dostavu ili skladištenje prtljage, H1 predstavlja značajan iskorak u automatizaciji samog srca hotelskog poslovanja – održavanja soba.

Tvrtka Zerith Robotics planira ove godine isporučiti više od 500 humanoidnih robota. Iako tvrtka u konačnici planira ući na tržište kućanstava, hoteli služe kao idealno okruženje za testiranje i usavršavanje tehnologije. S trenutačnom cijenom od oko 12.800 eura, H1 je investicija prvenstveno namijenjena komercijalnom sektoru.

No kada bi se u skoroj budućnosti njegova cijena prilagodila našoj platežnoj moći biste li rado 'uposlili' ovakvog pomoćnika u kućanstvu? Podijelite s nama vaše mišljenje u komentarima.

