SAVEZNIŠTVO I OBRANA /

Rutte odbacio ideju 'europskog NATO-a': 'Ne zaboravimo jedno...'

Rutte odbacio ideju 'europskog NATO-a': 'Ne zaboravimo jedno...'
×
Foto: Tomasz Waszczuk/pap/profimedia

Priznajući važnost EU-a, Rutte je napomenuo da 23 zemlje EU-a unutar NATO-a čine samo oko četvrtinu ukupnog gospodarskog učinka saveza

26.12.2025.
12:36
Hina
Tomasz Waszczuk/pap/profimedia
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte vjeruje da Europska unija ne treba postati potpuno neovisna od Sjedinjenih Država u obrani, unatoč stavu koji je po tom pitanju zauzela vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Sjedinjene Države očekuju da će Europa preuzeti više odgovornosti i potrošiti više novca na obranu, rekao je Rutte za dpa u nedavnom intervjuu.

"Apsolutno sam uvjeren da je SAD potpuno posvećen NATO-u. Nema sumnje. Porasla su i očekivanja. Uistinu, mi hoćemo trošiti više, Europa će preuzeti više odgovornosti", rekao je Rutte. Međutim, u konačnici se radi o tome da se to učini zajedno sa SAD-om, rekao je.

Bivši nizozemski premijer istaknuo je samit NATO-a u Haagu u lipnju, gdje su se svi saveznici dogovorili oko povećanja obrambenih izdataka na 5 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035.

'Europski NATO'

"Mislim da je to i dalje jedna od najvećih vanjskopolitičkih pobjeda predsjednika Trumpa, tih 5 posto, jasna predanost većoj proizvodnji", rekao je Rutte.

Manfred Weber, vođa konzervativne Europske pučke stranke (EPP), najveće skupine u Europskom parlamentu, pozvao je EU da se razvije u "europski NATO", tvrdeći da se na SAD više ne može oslanjati bez ograničenja.

Uz dužno poštovanje Weberu, Rutte je rekao da ima drugačije mišljenje. "Ne zaboravimo da se, kada je riječ o Europi (i) NATO-u, ne radi samo o Europskoj uniji", rekao je Rutte.

Priznajući važnost EU-a, Rutte je napomenuo da 23 zemlje EU-a unutar NATO-a čine samo oko četvrtinu ukupnog gospodarskog učinka saveza.

"Sedamdeset pet posto je još uvijek izvan EU-a", rekao je, misleći na članice NATO-a poput Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Kanade i SAD-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi antidronski sustav za dvije će godine čuvati Hrvatsku: 'Štitio je i NATO samit'

