FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MANEKENI /

Rukometaše u ovako elegantnom izdanju ne viđamo često: Pogledajte kako izgledaju

Rukometaše u ovako elegantnom izdanju ne viđamo često: Pogledajte kako izgledaju
Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u hotelu Westin na početku prve faze priprema za EHF Europsko prvenstvo. Igrači i stručni stožer pojavili su se u elegantnim odijelima, ostavljajući snažan dojam ozbiljnosti i zajedništva koji ih je uvijek krasio.

Među okupljenima su bili Srna, Maraš, Šoštarić, kao i izbornik Dagur Sigurdsson, koji je s momčadi započeo put prema novom velikom natjecanju.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. 

Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo. 

Podsjetimo, Hrvatska će sudjelovati na Europskom prvenstvu u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj u siječnju 2026, a tamo dolazimo kao viceprvaci svijeta.

26.12.2025.
12:46
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
RukometasiOdijelaDagur SigurdssonZvonimir Srna
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MANEKENI /
Rukometaše u ovako elegantnom izdanju ne viđamo često: Pogledajte kako izgledaju