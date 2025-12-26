Rukometaše u ovako elegantnom izdanju ne viđamo često: Pogledajte kako izgledaju

EKSKLUZIVNO /
Takvu situaciju nije očekivao: 'Sad se još i s tim moram zamarati. Uspjeh na EP-u? Samo zlato
Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u hotelu Westin na početku prve faze priprema za EHF Europsko prvenstvo. Igrači i stručni stožer pojavili su se u elegantnim odijelima, ostavljajući snažan dojam ozbiljnosti i zajedništva koji ih je uvijek krasio.
Među okupljenima su bili Srna, Maraš, Šoštarić, kao i izbornik Dagur Sigurdsson, koji je s momčadi započeo put prema novom velikom natjecanju.
Podsjetimo, Hrvatska će sudjelovati na Europskom prvenstvu u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj u siječnju 2026, a tamo dolazimo kao viceprvaci svijeta.