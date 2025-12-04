Lako uklonite mrlje od vina i umaka s radne ploče: Ovaj proizvod već imate u kupaonici

Kako se približava blagdanska sezona, mnogi već unaprijed strahuju od nereda koji neizbježno prati obiteljska okupljanja i svečane večere. Iako su druženja uz hranu i piće srž blagdana, ona često donose rizik od prskanja i mrlja, a dva najčešća i najtvrdokornija krivca svakako su gusti umaci i crno vino.

Srećom, ne morate posezati za skupim kemikalijama kako biste riješili ovaj problem. Prema Expressu, postoji jeftino i sigurno rješenje koje se vjerojatno već nalazi u vašoj kupaonici.

Pravilna primjena paste za zube

Simon Roberts, stručnjak za kuhinjske radne ploče, podijelio je jednostavan trik za uklanjanje ovih upornih mrlja. Ključ leži u običnoj bijeloj pasti za zube.

"Mala količina obične bijele paste za zube može uspješno ukloniti tvrdokorne tragove poput onih od crnog vina ili umaka s čvrstih površina," objašnjava Roberts. Tajna je u sastavu – pasta sadrži blaga abrazivna sredstva koja pomažu ispolirati površinske mrlje bez da pritom izgrebu ili matiraju završni sloj radne ploče, pod uvjetom da se pravilno koristi.

Proces čišćenja je iznimno jednostavan i ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu. Roberts savjetuje da ne ribate previše snažno kako ne biste oštetili površinu.

Postupak je sljedeći:

Uzmite meku krpu ili spužvu. Nanesite malu količinu paste za zube (veličine zrna graška). Kružnim pokretima nježno trljajte mrlju od 30 sekundi do jedne minute. Nakon toga, površinu obrišite toplom vodom i osušite krpom od mikrovlakana.

Ova metoda je sigurna i iznenađujuće učinkovita za brzo djelovanje nakon nezgoda tijekom večere.

Gdje ne smijete koristiti pastu?

Iako je ovaj trik odličan za mnoge moderne kuhinjske površine, stručnjak upozorava da nije univerzalan. Poseban oprez potreban je ako u kuhinji imate prirodne materijale.

"Ako imate radne ploče od prirodnog kamena, poput granita ili mramora, držite se isključivo blagog sapuna i vode," naglašava Roberts. Kiseline i abrazivne čestice u pasti za zube mogu trajno nagristi prirodni kamen ili mu uništiti sjaj, stoga je na takvim materijalima bolje ne eksperimentirati s ovim trikom.

Za uspješno uklanjanje mrlja ključno je koristiti običnu bijelu pastu za zube. Izbjegavajte gelove ili paste s efektom izbjeljivanja jer njihov kemijski sastav može biti preagresivan ili neučinkovit za ovu namjenu.

Postupak započnite nanošenjem paste izravno na mrlju. Koristeći meku, vlažnu krpu, nježno polirajte zaprljano područje. Ako mrlja ne nestane odmah, postupak možete ponoviti, no budite oprezni da ne pretjerate s ribanjem, posebno na sjajnim kvarcnim površinama koje bi mogle izgubiti blistavi finiš uslijed prevelikog trenja.

