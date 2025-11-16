Tanjuri vam izgledaju izgrebano? Stručnjakinja otkriva da se na radi o porezotinama

Gotovo svako kućanstvo susrelo se s neuglednim sivim tragovima na omiljenim tanjurima, posebice onim svjetlijih boja. Mnogi su vjerovali da se radi o trajnim ogrebotinama i da je posuđu jednostavno došao kraj. No, autorica recepata i influencerica Grace Elkus (33) nedavno je podijelila kuhinjski trik koji je oduševio stotine tisuća ljudi i pokazao da postoji jednostavno rješenje.

Nakon što je primijetila da njezini tanjuri za večeru izgledaju izgrebano, Elkus je shvatila nešto ključno – to uopće nisu ogrebotine i postoji način da se uklone, prenosi Newsweek.

Što su zapravo 'ogrebotine' na posuđu?

U videu koji je na Instagramu prikupio više od 690.000 pregleda, Elkus je pokazala tanjur prekriven tragovima koji su izgledali kao oštećenja, objasnivši da se zapravo radi o tragovima pribora za jelo, a ne o trajnom oštećenju glazure.

"Sive linije su tragovi pribora za jelo, a ne ogrebotine, što znači da nisu trajne. Iako mnogima ovo može biti stara vijest, možda je nekima upravo ovo poticaj koji im je trebao", napisala je Elkus.

Objasnila je da su tragovi koji se često vide na bijelom ili svijetlom posuđu zapravo sitne metalne naslage koje ostavlja pribor za jelo, najčešće prilikom rezanja hrane.

Uklanjanje tragova u nekoliko koraka

U videu je demonstrirala brz i učinkovit postupak za vraćanje starog sjaja tanjurima.

"Stavite posuđe pod mlaz vode, pospite ga sredstvom (ili sodom bikarbonom ako preferirate, iako bi s njim moglo potrajati duže), izribajte vlažnom krpom, a zatim isperite i obrišite. Ja sam nakon toga stavila tanjure i u perilicu posuđa kako bih bila sigurna da su svi ostaci sredstva uklonjeni", objasnila je Elkus i dodala da je tanjur u samo nekoliko minuta izgledao kao nov.

Tajna učinkovitosti praškastog sredstva za čišćenje leži u oksalnoj kiselini, spoju koji se prirodno nalazi i u nekim vrstama voća i povrća. Ova kiselina djeluje tako što razgrađuje sloj metala s površine tanjura, omogućujući da se naslage lako obrišu krpom.

Elkus je za ovaj trik saznala prije nekoliko godina, no tek ga je nedavno odlučila i sama isprobati. "Pretpostavila sam da nisam jedina frustrirana zbog tragova na tanjurima", izjavila je.

Iako su povratne informacije bile većinom pozitivne, Elkus je u objavu dodala i nekoliko pojašnjenja. Naglasila je da ovo rješenje ne uklanja tragove zauvijek jer će se oni ponovno pojaviti korištenjem pribora za jelo. Također je upozorila da je pri korištenju jačih sredstava za čišćenje vrlo važno poduzeti mjere opreza, poput nošenja rukavica.

