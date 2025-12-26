FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE ZBOG UBOJSTVA /

Šokantna odluka bivše zvijezde Cityja i Intera: 'Više ne želim nogomet'

Šokantna odluka bivše zvijezde Cityja i Intera: 'Više ne želim nogomet'
×
Foto: Rodrigo Buendia/afp/profimedia

U ekvadorski klub vratio se početkom godine, nakon više od godinu dana izbivanja s terena

26.12.2025.
10:59
Sportski.net
Rodrigo Buendia/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tragični događaji u Ekvadoru mogli bi označiti kraj bogate karijere Felipea Caiceda. Iskusni 37-godišnji napadač najavio je mogućnost povlačenja iz profesionalnog nogometa nakon ubojstva suigrača Maria Pineide, igrača Barcelona Sporting Cluba.

Pineida je 18. prosinca izgubio život u oružanom napadu u Guayaquilu, najvećem gradu zemlje. U istom incidentu smrtno je stradala i njegova supruga, dok je majka zadobila ozljede. Vijest je potresla ekvadorsku javnost, ali i svlačionicu Barcelone de Guayaquil.

Caicedo, koji je tijekom karijere nosio dresove Manchester Cityja, Intera, Lazija i Malage, priznao je kako ga je tragedija duboko pogodila te da više ne vidi smisao u nastavku karijere.

„Vrlo je vjerojatno da ću se povući. Nakon svega što se dogodilo, nogomet mi je pao u drugi plan. Ne planiram ostati u Barceloni“, rekao je Caicedo za lokalne medije.

U ekvadorski klub vratio se početkom godine, nakon više od godinu dana izbivanja s terena. Unatoč kasnoj fazi karijere, ostavio je snažan trag u nacionalnoj vrsti – za Ekvador je upisao 68 nastupa i postigao 22 pogotka.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju

EkvadorUbojstvoNogometaš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE ZBOG UBOJSTVA /
Šokantna odluka bivše zvijezde Cityja i Intera: 'Više ne želim nogomet'