Šokantna odluka bivše zvijezde Cityja i Intera: 'Više ne želim nogomet'

Tragični događaji u Ekvadoru mogli bi označiti kraj bogate karijere Felipea Caiceda. Iskusni 37-godišnji napadač najavio je mogućnost povlačenja iz profesionalnog nogometa nakon ubojstva suigrača Maria Pineide, igrača Barcelona Sporting Cluba.

Pineida je 18. prosinca izgubio život u oružanom napadu u Guayaquilu, najvećem gradu zemlje. U istom incidentu smrtno je stradala i njegova supruga, dok je majka zadobila ozljede. Vijest je potresla ekvadorsku javnost, ali i svlačionicu Barcelone de Guayaquil.

Caicedo, koji je tijekom karijere nosio dresove Manchester Cityja, Intera, Lazija i Malage, priznao je kako ga je tragedija duboko pogodila te da više ne vidi smisao u nastavku karijere.

„Vrlo je vjerojatno da ću se povući. Nakon svega što se dogodilo, nogomet mi je pao u drugi plan. Ne planiram ostati u Barceloni“, rekao je Caicedo za lokalne medije.

U ekvadorski klub vratio se početkom godine, nakon više od godinu dana izbivanja s terena. Unatoč kasnoj fazi karijere, ostavio je snažan trag u nacionalnoj vrsti – za Ekvador je upisao 68 nastupa i postigao 22 pogotka.

