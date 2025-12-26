Ovo je inspektorica uhićena u akciji 'Koverta': 'Došla je kod nas i tražila pitanja...'

Istražitelji Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo uhitili su u petak dekana tamošnjeg Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović u predmetu "Kuverta".

Dekana se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti, primanja nagrade zbog trgovine utjecajem, dok se privedena Hakalović sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlasti, prenosi Klix.ba.

Prema navodima iz istrage, sumnja se da su njihove aktivnosti bile međusobno povezane, te da su se odnosile na postupke nadzora i odluka u sferi visokog obrazovanja.

Na temelju analize i izvještaja ove ekspertice, glavne prosvjetne inspektorice KS Dalile Hakalović, donesena je odluka o poništavanju diplome bivše direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.



Hakalović je jutros uhapšena zbog sumnji u počinjeno djelo zloupotreba položaja. pic.twitter.com/KsWQ1kaJLm — VOX (@VGNaroda) December 25, 2025

Tijekom istrage u akciji "Kuverta" u zadnja dva mjeseca dva puta je pretresan Stomatološki fakultet i ured dekana. Sve je krenulo još u travnju kada je uhićena ministrica visokog obrazovanja Adna Mesihović s pomoćnicom Dženitom Vitešković.

Istraga u ovom slučaju fokusira se na sumnje u zloupotrebu službenog položaja i trgovinu utjecajem povezanih s procedurama unutar Sveučilišta u Sarajevu, prije svega imenovanjem i produženjem mandata rukovodećih osoba.

Niz uhićenja

Prema dugogodišnjim pisanjima BiH medija, Ajanović je osoba koja je postupno izgradila široku mrežu društvenih i institucionalnih veza. Kombinacija akademske pozicije, institucionalnih kontakata i neformalnih veza učinila je da se Ajanović u pojedinim analizama opisuje kao jedan od utjecajnijih ljudi u sarajevskom i bosanskohercegovačkom javnom prostoru, piše Bosna.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Liječnik Adem Zalihić oglasio se nakon uhićenja Dalile Hakalović, i podijelio detalje neugodnog susreta dok je radio kao direktor Hitne pomoći Sarajevo.

"Sjećam se ove inspektorice, dolazila je po zadatku trojkaške vlade i kod nas u Hitnu pomoć kada sam bio direktor. Kao nekakav supervizor tražila je pitanja koja će biti na natječaju za zaposlenike. Rekao sam joj - djevojko, ne možeš dobiti pitanja jer ti s medicinom imaš veze jedino kad se razboliš. I drugo, kad bi moja dlaka u bradi znala pitanja koja će biti na natječaju, odmah bih je iščupao. Tako da smo se vrlo brzo dogovorili oko pitanja za javni natječaj, koja su joj, a i onima koji su je poslali, ostala nepoznata", citira Hayat.ba njegove riječi.

U istom je slučaju uhićen i dekan Sveučilišta u Vitezu te član Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje KS Ibrahim Obhođaš, te kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku i raseljene i izbjeglice Enda Pavić Pečenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Trojac u USKOK-u čeka odluku o pritvoru: Riječ je o toni marihuane, poznato i kako su prali novac