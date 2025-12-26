FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI OBRAČUN /

Kinezi uveli sankcije Amerikancima: 'Zamrzavamo svu imovinu'

Kinezi uveli sankcije Amerikancima: 'Zamrzavamo svu imovinu'
×
Foto: Andrew Leyden/zuma Press Wire/splashnews.com/splash/profimedia

'Bilo koje provokativno djelovanje koje prelazi granice u vezi s tajvanskim pitanjem naići će na snažan odgovor Kine', navodi se u izjavi

26.12.2025.
11:22
Hina
Andrew Leyden/zuma Press Wire/splashnews.com/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova u petak je objavilo sankcije usmjerene na 10 pojedinaca i 20 američkih obrambenih tvrtki, uključujući Boeingovu podružnicu u St. Louisu, zbog prodaje oružja Tajvanu.

Mjerama se zamrzava sva imovinu koju tvrtke i pojedinci posjeduju u Kini te se zabranjuje domaćim organizacijama i pojedincima poslovanje s njima, priopćilo je ministarstvo.

Pojedincima na popisu, uključujući osnivača obrambene tvrtke Anduril Industries i devet viših rukovoditelja sankcioniranih tvrtki, također je zabranjen ulaz u Kinu, dodaje se.

Među ostalim tvrtkama na meti su Northrop Grumman Systems Corporation i L3Harris Maritime Services.

SAD 'navukao bijes' Pekinga

Do poteza je došlo nakon što je Washington prošli tjedan objavio prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardu dolara, što je najveći američki paket oružja za taj otok u povijesti, zbog čega je SAD navukao bijes Pekinga.

"Tajvansko pitanje je srž kineskih interesa i prva crvena linija koja se ne smije prijeći u odnosima Kine i SAD-a“, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova u izjavi u petak.

"Bilo koje provokativno djelovanje koje prelazi granice u vezi s tajvanskim pitanjem naići će na snažan odgovor Kine“, navodi se u izjavi, pozivajući SAD da prekine "opasne" napore naoružavanja otoka.

Kina smatra Tajvan, otok s demokratskom upravom, dijelom vlastitog teritorija, dok Taipei tvrdi da ima suverenitet.

SAD je zakonom iz 1979. obvezan osigurati zaštitu ljudskih prava na Tajvanu i sredstva za obranu otoka, iako je takva prodaja oružja stalan izvor nesuglasica s Kinom.

POGLEDAJTE VIDEO: Kina se obračunala s influencerima, što je s Hrvatskom? Habijan: 'Potrebna je bolja regulacija'

KinaSankcijeImovinaSad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVI OBRAČUN /
Kinezi uveli sankcije Amerikancima: 'Zamrzavamo svu imovinu'