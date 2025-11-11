Recite 'zbogom' tvrdokornoj masnoći: Trik s tri sastojka vratit će pećnici stari sjaj

Nakupljanje masnoće i ostataka zagorjele hrane u pećnici neizbježna je pojava. Međutim, koliko brzo i koliko jako će se pećnica zaprljati ovisi o navikama korisnika: što se u njoj peče, koliko često i na kojim temperaturama. Zbog toga je teško odrediti točan vremenski okvir za čišćenje.

Iako stručnjaci obično preporučuju temeljito čišćenje svaka tri mjeseca ili čim primijetite tvrdokorne mrlje, mnogi od nas taj zadatak odgađaju. Za one koji se ovog posla hvataju rjeđe, postoji jednostavno i učinkovito rješenje koje se oslanja na sastojke koje većina ima kod kuće.

Ashley McCrary, na Instagramu poznata kao @healthylittlepeach, otvoreno priznaje kako svoju pećnicu detaljno čisti tek jednom godišnje. Budući da se u tom periodu nakupi mnogo prljavštine, oslanja se na provjerenu metodu s tri osnovna sastojka.

U svojoj objavi je napisala: "Nije me sram priznati... pećnicu čistim jednom godišnje. Zato, kad se primim posla, moram stvarno zasukati rukave jer bude grozno!"

Njezin trik za uklanjanje i najtvrdokornije masnoće uključuje kombinaciju deterdženta za pranje suđa, sode bikarbone i alkoholnog octa.

Domaća pasta za čišćenje od samo tri sastojka

Za pripremu ove moćne paste za čišćenje trebat će vam:

Pola šalice (cca 120 ml) tekućeg deterdženta za suđe

Jedna i pol šalica (cca 350 g) sode bikarbone

Tri četvrtine šalice (cca 180 ml) alkoholnog octa

Postupak pripreme i korištenja korak po korak

U posudi prvo pomiješajte deterdžent za pranje suđa i sodu bikarbonu kako biste dobili gustu pastu.

Nakon toga, polako dodajte ocat. McCrary ističe kako će doći do kemijske reakcije i smjesa će se zapjeniti. "Samo pustite da odstoji nekoliko minuta i pjena će se slegnuti", savjetuje ona.

Dobivenu pastu ravnomjerno nanesite na unutarnje stijenke pećnice, izbjegavajući grijače. Ostavite da djeluje dva do tri sata, piše Express.

Nakon što je pasta odradila svoje, vrijeme je za ribanje. Ovisno o tome koliko je pećnica prljava, možda ćete morati uložiti malo više truda.

"Ako se pasta previše osuši i stvrdne, poprskajte je vodom iz boce s raspršivačem da omekša. Nakon ribanja, sve prebrišite vlažnom krpom, a zatim papirnatim ručnicima uklonite eventualne ostatke", predlaže ona.

'Prava čarolija! Pećnica izgleda kao nova'

Da ova metoda doista djeluje, potvrdili su i njezini pratitelji u komentarima. Jedna korisnica je podijelila svoje iskustvo: "Upravo sam završila s čišćenjem pećnice po vašoj metodi! Nevjerojatno! Pećnica izgleda kao nova. A kad kažem da je bila prljava, mislim stvarno prljava".

"Pustila sam smjesu da djeluje tri sata, zatim sam sve poprskala vodom da omekša i počela strugati. Prava čarolija! Potrajalo je, ali se isplatilo", dodala je.

