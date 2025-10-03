Vila iz snova: Luksuzno imanje skriva jednu tajnu, a iz njega lako dođete do privatne plaže

U srcu jedne od najprestižnijih adresa na svijetu, na "Obali milijardera" u Palm Beachu, prodaje se imanje koje redefinira pojam luksuza. Po cijeni od gotovo 80 milijuna eura, ova novoizgrađena vila nudi ne samo besprijekoran stil i sigurnost, već i jednu nevjerojatnu tajnu koja je čini apsolutno jedinstvenom u svijetu nekretnina. Raskošna vila prostire se na nekoliko tisuća kvadratnih metara, okruženo savršeno uređenim vrtovima, a iz svakog kutka pruža se spektakularan pogled na Atlantski ocean. Ova vila nije samo dom – to je iskustvo, spoj elegancije, privatnosti i tehnološke sofisticiranosti, s elementima koji će zadovoljiti i najzahtjevnije svjetske kolekcionare luksuza.

U galeriji zavirite u unutrašnjost nekretnine i posjeda na kojem se arhitektonska raskoš susreće s ultimativnom privantošću.