Vila iz snova: Luksuzno imanje skriva jednu tajnu, a iz njega lako dođete do privatne plaže

Foto: Jam Press/jam Press/profimedia
Smješteno na adresi 1540 South Ocean Boulevard, ovo imanje pridružuje se ultra-ekskluzivnom nizu domova u susjedstvu u kojem žive neki od najbogatijih ljudi na svijetu, poput Billa Gatesa i Sylvestera Stallonea. To je zajednica u kojoj se privatnost i prestiž podrazumijevaju, a ova nekretnina postavlja nove standarde.
U srcu jedne od najprestižnijih adresa na svijetu, na "Obali milijardera" u Palm Beachu, prodaje se imanje koje redefinira pojam luksuza. Po cijeni od gotovo 80 milijuna eura, ova novoizgrađena vila nudi ne samo besprijekoran stil i sigurnost, već i jednu nevjerojatnu tajnu koja je čini apsolutno jedinstvenom u svijetu nekretnina. Raskošna vila prostire se na nekoliko tisuća kvadratnih metara, okruženo savršeno uređenim vrtovima, a iz svakog kutka pruža se spektakularan pogled na Atlantski ocean. Ova vila nije samo dom – to je iskustvo, spoj elegancije, privatnosti i tehnološke sofisticiranosti, s elementima koji će zadovoljiti i najzahtjevnije svjetske kolekcionare luksuza.

U galeriji zavirite u unutrašnjost nekretnine i posjeda na kojem se arhitektonska raskoš susreće s ultimativnom privantošću.

3.10.2025.
12:29
Antonela Ištvan
Jam Press/jam Press/profimedia
VilaImanjeZdanjeMilijarderiLuksuzPrivatna PlažaTunel
Vila iz snova: Luksuzno imanje skriva jednu tajnu, a iz njega lako dođete do privatne plaže