Ove boje kuhinje potpuni su promašaj: Dizajnerica otkrila zašto ih treba izbjegavati

Odabir boja za kuhinju čini se kao jednostavan zadatak, ali može značajno utjecati na atmosferu koju prostor stvara. Kuhinja je srce svakog doma i mjesto u kojem provodimo puno vremena, stoga je važno odabrati boje koje nisu samo estetski privlačne, već i funkcionalne. Rossella Marzocchella dizajnerica je interijera iz Decor and Decor, a u nastavku pročitajte za koje boje tvrdi da je najbolje izbjegavati u kuhinji te koje će stvoriti ugodnu i inspirativnu atmosferu.

Ne preporučuju se neon i fluorescentne boje

Neon i fluorescentne boje, iako upečatljive, mogu stvoriti vizualni kaos i uzrokovati osjećaj nemira. Ove boje mogu izazvati anksioznost, što nije idealno za prostor poput kuhinje u kojem se svakodnevno boravi. Za mirniji, suvremeniji dojam, stručnjakinja preporučuje prigušene ružičaste nijanse poput ružičaste. Ove boje unose eleganciju, jednostavne su za kombiniranje s različitim materijalima i daju prostorima dašak osobnosti, bez stvaranja preopterećenja.

Tamne boje mogu stvoriti osjećaj skučenosti

Iako tamne boje mogu izgledati elegantno i dramatično u manjim kuhinjama mogu učiniti prostor skučenim i smanjiti količinu prirodnog svjetla. U kuhinjama koje nemaju puno prirodnog svjetla, tamne nijanse poput crne ili duboke sive mogu učiniti prostor hladnim. Ako želite dramatičan učinak bez preopterećenja, odaberite tamne, ali tople boje poput mornarsko plave ili šumske zelene. Kombinirajte ih s toplim metalima ili drvenim elementima kako biste unijeli ravnotežu.

Bijela je ponekad previše sterilna

Iako bijela boja u kuhinji često izgleda svježe i klasično, može djelovati hladno i sterilno, a uz to lako pokazuje mrlje i prljavštinu. Za kuhinje koje zahtijevaju funkcionalnost i čistoću, bijela može biti problematična. Stručnjakinja predlaže kremaste off-bijele nijanse, tople bež tonove ili svijetlu sivu. Ove boje održavaju svjetlost u prostoru, ali dodaju suptilnu mekoću i toplinu koja je potrebna kako bi kuhinja postala ugodna za boravak, piše Express.

Crvena i žuta su previše stimulirajuće za kuhinje

Crvena i žuta mogu biti energične i veselo izgledati, ali ove boje mogu vizualno izazvati umor, osobito u prostoru poput kuhinje gdje se stalno nešto radi. Umjesto toga, preporučuju se tople terakote, nježni oker tonovi ili zemljane breskve. Ove boje unose energiju u prostor, ali na suptilan način, stvarajući ugodnu, ali živahnu atmosferu.

Naime, boje koje odaberete oblikuju atmosferu i osjećaj koji prostor izaziva. Stručnjaci savjetuju da se boje u kuhinji usklade s vašim osobnim stilom i potrebama, ali i s funkcionalnošću prostora. Pravilnim odabirom boje, kuhinja može postati inspirirajuće i ugodno mjesto za svakodnevne aktivnosti.

