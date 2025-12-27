Može li Zrinka Ljutić ponoviti prošlogodišnji uspjeh iz austrijskog Semmeringa?

NAJAVA

Nakon kratke božićne stanke, karavana Svjetskog kupa u alpskom skijanju za žene nastavlja se u subotu u austrijskom Semmeringu, gdje je na rasporedu veleslalom. Riječ je o četvrtoj utrci ove discipline u sezoni, a dolazi u posebno osjetljivom trenutku, u fazi kada se polako kristalizira borba za ukupni poredak i olimpijske startne pozicije uoči Igara u Cortina d’Ampezzou.

U središtu pozornosti hrvatske sportske javnosti bit će Zrinka Ljutić, koja će sa startnim brojem sedam pokušati nastaviti niz vrhunskih nastupa i ostati u borbi s najboljima na svijetu.

Dosadašnji tijek veleslalomske sezone obilježilo je iznimno rivalstvo između Novozelanđanke Alice Robinson i Austrijanke Julia Scheib. Dvije vodeće skijašice podijelile su pobjede i postolja u prve četiri utrke, pritom jasno se izdvojivši od konkurencije.

Robinson trenutačno vodi u poretku discipline s 292 boda, dok je Scheib vrlo blizu s 280 bodova. Njihova konstantnost i agresivan stil vožnje postavili su iznimno visoke standarde, ostavljajući vrlo malo prostora za pogreške ostalim skijašicama.

Najbliža pratiteljica vodećeg dvojca upravo je hrvatska predstavnica. Ljutić s 178 bodova drži treće mjesto u poretku veleslaloma, ispred Švicarke Camille Rast (161) i iskusne Šveđanke Sare Hector (159).

Iako bodovni zaostatak za vodećima nije zanemariv, Zrinka je tijekom sezone pokazala veliku stabilnost i zrelost, potvrdivši da je u svakoj utrci ozbiljna kandidatkinja za postolje.

Veleslalom na stazi Panorama u Semmeringu održava se jubilarni trideseti put i predstavlja jednu od ključnih utrka u kalendaru. Prva vožnja na rasporedu je u 10 sati, dok će druga, odlučujuća, započeti u 13 sati.

Domaća uzdanica Scheib otvorit će utrku sa startnim brojem jedan, Robinson će startati šesta, dok će se Ljutić naći odmah iza nje, sa sedmim brojem. Između njih bit će i niz ozbiljnih konkurentica, što jamči iznimno napetu utrku od samog starta.

Za Zrinku Ljutić, Semmering je prilika da dodatno smanji bodovni zaostatak za vodećim skijašicama i potvrdi status jedne od najkonstantnijih veleslalomašica u Svjetskom kupu. Eventualni plasman na postolje bio bi snažan poticaj uoči nastavka sezone i jasna poruka konkurenciji pred olimpijsku godinu.

U subotu u Austriji, svaka stotinka mogla bi imati dugoročne posljedice – kako za poredak Svjetskog kupa, tako i za borbu za olimpijski status.

