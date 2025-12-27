Zaruke koje su zapalile mreže: Tko je Jordyn Woods, nova zaručnica zvijezde New Yorka

U moru blagdanskih objava koje svake godine preplave društvene mreže, rijetke uspiju nadmašiti formulu iskrene emocije, simbolike i savršenog tajminga. Upravo to pošlo je za rukom Jordyn Woods i Karl-Anthony Towns, koji su na sam Božić otkrili da su zaručeni.

Nakon pet godina veze, par je vijest podijelio romantičnom objavom uz duhovitu igru riječi „Marry Christmas“, a fotografije s prosidbe u samo nekoliko sati obišle su svijet i izazvale lavinu reakcija.

Za Townsa je 25. prosinca bio dan za pamćenje na svim frontama. Nakon pobjede njegovih New York Knicks nad Cleveland Cavaliers, uslijedio je i osobni vrhunac večeri. Na krovu luksuznog bara Overstory, s pogledom na osvijetljeni Manhattan, košarkaška zvijezda kleknula je pred svoju dugogodišnju partnericu.

Jordyn se za tu priliku pojavila u elegantnoj bijeloj satenskoj haljini i raskošnom kaputu, dok je Towns ostao vjeran klasičnoj, profinjenoj crnoj kombinaciji. Prsten, panorama i trenutak. sve je bilo precizno odmjereno, ali nimalo isforsirano.

Čestitke su pristizale sa svih strana, a posebnu pažnju izazvala je i javna poruka Kylie Jenner, što su mnogi protumačili kao znak zatopljavanja odnosa i konačnog zatvaranja jednog poglavlja iz prošlosti.

Njihova priča nikada nije bila klasična holivudska romansa s naglim početkom. Sve je krenulo iz prijateljstva, tiho i bez pompe, da bi se 2020. godine, u jeku pandemije, odnos prirodno pretvorio u nešto dublje.

Towns je kasnije priznao kako ih je neizvjesnost tog razdoblja natjerala na iskren razgovor: ostati samo prijatelji ili riskirati i krenuti dalje zajedno. Odabrali su ovo drugo u trenutku kada je to za oboje bilo najteže.

Pandemija je za Townsa bila osobito bolna. Smrt majke Jacqueline od posljedica COVID-19 ostavila je dubok trag, a upravo je Jordyn tada postala njegov oslonac. I sama je godinama ranije izgubila oca, što im je omogućilo međusobno razumijevanje kakvo se ne uči nego proživljava.

„Najljepše je biti u vezi s najboljim prijateljem. Zajedno smo prošli i najteže dane“, istaknula je Woods u jednom od rijetkih osobnih istupa o njihovom odnosu.

Koliko duboko Jordyn razumije čovjeka s kojim je odlučila provesti život, pokazala je i nekoliko tjedana prije zaruka. Za Townsov 30. rođendan pronašla je, restaurirala i darovala mu identični terenac kakav je vozila njegova majka stari Isuzu Trooper iz devedesetih.

Bio je to poklon ispunjen emocijama, uspomenama i pažnjom koja se ne može kupiti impulsivno. Upravo taj trenutak mnogima je bio jasan znak da ova veza odavno nadilazi svijet slavnih i reflektora.

