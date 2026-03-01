Bio je to spektakl: Upozoravamo vas da bi vas neki prizori mogli uznemiriti

FNC 28 /

A nakon četiri godine FNC se vratio i to u Slavonski Brod, a rasprodana dvorana Vijuš ponudila je pravi spektakl. Upozoravamo vas da bi vas neki prizori mogli uznemiriti. U glavnoj borbi večeri Srbin Marko Bojković tehničkim je nokautom u trećoj rundi pobijedio Ukrajinca Ivana Vulčina, te tako prekinuo niz od dva poraza. Pogledajte prilog iz sportskih minuta RTL Danas i vidite što je Marko Bojković rekao nakon glavnog meča večeri i pobjede u njemu.