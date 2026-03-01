Željezna ruka Irana: Tko je bio čovjek koji je vladao strahom?

DESETLJEĆA DIKTATURE /

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei vladao je željeznom rukom duže od 36 godina i učvrstio teokratski režim. Rođen i odrastao u Mašhadu, u djetinjstvu je stekao vjersko obrazovanje, a poslije se priključio vjerskom pokretu čiji je cilj bio svrgavanje iranske monarhije i šaha.

1981. preživio je pokušaj atentata, a nakon toga više nikad nije mogao koristiti desnu ruku. Bio je predsjednik Irana do 1989. - kada je nakon Homeinijeve smrti preuzeo ulogu vrhovnog vođe. Njegova desetljeća na vlasti obilježena su kultom ličnosti.

Uz potporu revolucionarne garde bio je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava. Političke protivnike slao je u smrt, a prosvjede nasilno gušio, gažena su ženska prava. Preživio je studentske prosvjede '99., masovne nemire 2009., val pobuna 10 godina kasnije, te one izazvane smrću Mahse Amini u pritvoru. Svaki put režim je odgovorio represijom.

Više o ubijenom vrhovonom vođi saznajte u prilogu.