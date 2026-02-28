Maja želi postati prva žena na svijetu koja je svladala Everestman: Iza svega stoji plemeniti cilj

Humanitarna priča vrijedna svjetske pažnje stiže iz Karlovca. Maja Bonačić planira postati prva žena koja će završiti jedan od najzahtjevnijih izazova izdržljivosti na svijetu – Everestman. Do sada su to uspjela samo dvojica muškaraca, no Maju ne pokreće samo sportski izazov, nego plemenit cilj.

Trči, biciklira, pliva i trenira i do 15 sati tjedno. No kaže – nije joj teško. Pokreće je želja da pomogne.

Dječja psihologinja i ultramaratonka već gotovo 15 godina radi s djecom na spektru autizma i njihovim obiteljima. Kroz terapijski i volonterski rad svakodnevno svjedoči koliko je njihov put zahtjevan i koliko često nedostaje sustavne podrške.

"Kad sam čula da nijedna žena to još nije napravila, to me dodatno motiviralo. Poželjela sam spojiti svoju strast prema pomicanju granica s nečim korisnim“, kaže Maja.

Zato je odlučila upravo kroz Everestman prikupljati sredstva za karlovačku Udruga Frendofon, koja pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima.

Što je čeka?

8 900 metara plivanja

250 kilometara vožnje biciklom uz 26 uspona Zelenom magistralom i ukupno 8 900 metara visinske razlike

70 kilometara trčanja na Sljeme (Gipsova staza od žičare) uz 12 uspona i još 8 900 metara elevacije

U oko 60 sati Maja će prijeći 330 kilometara i svladati gotovo 18 tisuća metara uspona.

Kako pomoći?

Cilj je da svaki uspon simbolično sponzorira pojedinac, tvrtka ili organizacija. Prikupljena sredstva namijenjena su radu Udruge Frendofon, njihovom poludnevnom boravku, inkluzivnim radionicama i kontinuiranoj podršci cijelim obiteljima.

Jer, kako ističu iz Udruge, djeci s teškoćama najvažniji su rutina, predvidljivost i stabilnost. Svaki prekid financiranja znači i prekid kontinuiteta koji im je prijeko potreban.

Dok se mnoga djeca svakoga dana penju na svoje tihe, nevidljive uspone, Maja će posljednjeg vikenda u ožujku savladavati uspone jednake najvišem vrhu svijeta – u njihovo ime.

„Možda tih 60 sati neće biti lako, ali što je to u usporedbi s cjeloživotnim izazovima djece i njihovih obitelji“, poručuje.

Svi koji žele podržati i sudjelovati u akciji „Zaigrana pedala za Frendofon“, detalje o izazovu i načinima donacije mogu pronaći na službenoj stranici Udruge: https://frendofon.hr/everestman-izazov-za-malu-veliku-inkluziju/