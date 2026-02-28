Ovako je slavna manekenka prošetala modnom pistom: Video je postao viralna senzacija

Tjedan mode u Milanu redovito predstavlja značajne trenutke za modnu industriju, no rijetko koji nastup izazove toliko pozornosti kao onaj američkog modela Emily Ratajkowski (34).

Njezin specifičan hod na reviji modne kuće Gucci, održanoj 27. veljače, postao je predmetom rasprave, zasjenivši time i debitantsku kolekciju novog kreativnog direktora. Dok su jedni isticali njezino samopouzdanje, drugi su njezin stil kretanja ocijenili nekonvencionalnim, što je pokrenulo brojne diskusije na društvenim mrežama.

Senzualan hod u srebrnoj haljini

Emily Ratajkowski je prošetala modnom pistom u uskoj srebrnoj mini haljini prekrivenom kristalima, a modnu kombinaciju upotpunile su cipele s visokom potpeticom, dijamantne naušnice i minijaturna torbica. Kosa joj je bila oblikovana u elegantnu, skulpturalnu punđu, dok je naglašeni "smoky eye" make-up pridonio odvažnom dojmu.

Ipak, ono što je izazvalo najviše komentara nije bila odjevna kombinacija, već njezin način hodanja. Izrazito naglašeno kretanje bokovima i stiliziran, gotovo teatralan hod, brzo su se proširili društvenim mrežama.

Kritičari su njezin nastup opisali kao "pretjeran", "čudan" i "nesiguran". "Ovako ja hodam kad sam pijana, a mislim da imam kontrolu", glasio je jedan od popularnijih komentara. Drugi su njezin hod uspoređivali s kretanjem likova iz videoigara Grand Theft Auto ili The Sims, dok su neki tvrdili da izgleda kao da "hoda u tenisicama umjesto u štiklama".

"Hod joj je loš od prvog dana i nikada se nije popravio", komentirala je jedna osoba.

S druge strane, brojni pratitelji stali su u obranu modela. Naglašavali su njezino samopouzdanje i energiju kojom je dominirala pistom. Mnogi su izrazili mišljenje da je stilizirani hod bio namjeran i usklađen s Demninom estetikom i atmosferom revije. "Ona je zvijezda i nosi točno onako kako brend od nje traži", napisao je jedan korisnik, povlačeći paralelu s kritikama koje je svojedobno i Kate Moss dobivala za svoj specifičan hod.

Nova era Guccija

Revija za jesen/zimu 2026./2027. označila je značajnu prekretnicu za Gucci. Nakon odlaska Sabata De Sarna (39), kreativno vodstvo preuzeo je Demna (44), dizajner prepoznatljiv po svom radu za brendove Balenciaga i Vetements. Njegov je dolazak nagovijestio zaokret u estetici brenda, što je predstavljena kolekcija i potvrdila.

Umjesto dosadašnje minimalističke estetike, Demna je predstavio viziju koja objedinjuje uličnu modu, provokativnost devedesetih i nasljeđe Toma Forda, dizajnera koji je prethodno vodio Gucci. Revija, održana u impozantnom prostoru Palazzo Delle Scintille, okupila je brojna poznata lica. Uz Ratajkowski, pistom su prošetali poznati modeli poput Kate Moss (52), koja je zatvorila reviju te Karlie Kloss (33) i Elsa Hosk (37), dok su u prvom redu sjedile Demi Moore (63), Paris Hilton (45) i Donatella Versace (70).

