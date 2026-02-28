Lottie Moss završila u bolnici: 'Pogodite tko se vratio na hitnu drugi put u tjedan dana'

Manekenka Lottie Moss (28), polusestra slavne Kate Moss (52), zabrinula je svoje pratitelje nakon što je otkrila da je po drugi put u tjedan dana zatražila liječničku pomoć.

Informaciju o posjetu hitnoj službi podijelila je na društvenim mrežama, no uzrok svojih zdravstvenih problema još uvijek nije otkrila.

Foto: Screenshot Instagram

Uzrok zdravstvenih problema nije poznat

Manekenka se obratila pratiteljima putem Instagram priče, objavivši snimku iz čekaonice hitne službe na kojoj je sa svojim dečkom Themyjem Kalaitzisom. Na objavljenoj snimci Lottie se pojavljuje odjevena u trenirku, dok njezin partner u kameru izgovara: "Subotnji spoj".

"Pogodite tko se vratio na hitnu drugi put u tjedan dana", napisala je Lottie. Iako razlog posjeta bolnici nije pojasnila, na snimci je vidljivo da joj je ruka omotana tkaninom, dok ju dečko drži.

Samo četiri dana ranije, manekenka je podijelila fotografiju svoje noge u medicinskoj čizmi uz komentar "FML" (engleska kratica za "F*** My Life"), no ni tada nije otkrila detalje o ozljedi. Kako prenosi The Sun, njezini obožavatelji izražavaju zabrinutost i očekuju više informacija o njezinom zdravstvenom stanju.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Lottie je prošlog mjeseca javno potvrdila svoju vezu s Themyjem, a par od tada redovito objavljuje zajedničke fotografije i TikTok videa. Prije njega, bila je u vezi s glazbenikom Evanom Campbellom, s kojim je prekinula u lipnju 2024. godine.

Poput svoje polusestre, Lottie je izgradila karijeru u svijetu mode, no veliku pozornost privukla je i svojim radom na OnlyFansu. Ipak, 2024. godine objavila je da napušta tu platformu nakon što je zbog toga imala ozbiljnih sukoba s obitelji.

"Izgubila sam puno prijatelja iz modne industrije. Mama nije razgovarala sa mnom tjednima, a u obitelji je zbog toga nastao pravi nemir", izjavila je tada.

