Ministarstvo poništilo odluku, tvornica litija mora na studiju utjecaja na okoliš: 'Priznaju da...'

Projekt tvornice za preradu litija u Gospiću - prvi takav u Europi - je stopiran. Samo nekoliko dana nakon javnog zahtjeva gradonačelnika Gospića da se preispita mišljenje prema kojemu nije bila potrebna studija utjecaja na okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša je odlučilo poništiti prethodne odluke.

Obrat u slučaju tvornice za preradu litija u Gospiću dolazi u vidu rješenja Ministarstva zaštite okoliša koje je poništilo mišljenje prema kojemu za izgradnju tvornice za preradu litija ranije nije trebala studija utjecaja na okoliš.

"Ovo je dokument kojim Ministarstvo priznaje da su protuzakonito izdali dokument da ne treba studija utjecaja na okoliš. Oni su poništili to svoje rješenje, dakle priznali svoju pogrešku dame i gospodo, i rekli sada treba studija utjecaja na okoliš", kaže gradonačelnik Gospića Darko Milinović (LiPO).

Što kažu iz ministarstva okoliša?

Ministarstvo zaštite okoliša u Rješenju priznaje da je riječ o kemijskom postrojenju s mogućim utjecajem na okoliš, a ministrica Marija Vučković (HDZ) objašnjava zašto studija nije zatražena i ranije ako se radi o kemijskoj industriji: "Zato što je pogrešno kvalificiran zahvat". U tom slučaju Ministarstvo ima pravo preispitati postupak.

"Mi sada na temelju elaborata koji nam je dostavljen u proljeće 2024. godine provodimo postupak ocjene o potrebi procjene. Trajat će koliko treba uz primjenu načela potpune predostrožnosti i zaštite javnog interesa", pojašnjava daljnji postupak ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Iako su trebali započeti s preradom za koji mjesec, sada ne mogu očekivati uporabnu dozvolu. Tvornica je izgrađena, dobrim dijelom i opremljena.

Ovdje je već sada zaposleno 18-ero ljudi, a kada bude potpuno operativna trebala bi zapošljavati njih 80-ak.

Iz Građanske inicijative smatraju da je investitor u svojim zahtjevima i obraćanjima Ministarstvu netočno i nepotpuno prikazivao činjenice u elaboratima što je u konačnici dovelo do rješenja o ukidanju.

"Po našem mišljenju je potvrđena sumnja da je investitor zapravo cijelo vrijeme pokušavao izbjeći izradu studije utjecaja na okoliš iako je prilikom predstavljanja projekta gradskim vijećnicima tvrdio da će tu studiju izraditi", poručuje član Građanske inicijative "Gospić je naš dom" Vjekoslav Bušić.

A investitori?

Kontaktirali smo investitora, danas nije želio komentirati Rješenje jer ga - poručuje - još službeno nije dobio. Za razliku od Ministarstva koje je u priopćenju poručilo kako im je investitor - tvrtka Jedro Litium slala ukupno četiri različita zahtjeva, direktor tvornice prije nekolliko dana tvrdio je suprotno:

- Nikad nismo promijenili ni kapacitet ni tehnologiju proizvoda (blic) Od početka kad smo predali taj komplet dokumenata do kraja 2024. godine u dvanaestom mjesecu, nikad nismo mijenjali to kazao nam je 24. veljače direktor tvornice za preradu litija u Gospiću Aleksandar Devčić.

I ličko-senjski župan smatra da je potrebna studija utjecaja na okoliš.

"Prema saznanjima i uočljivo je da je Ministarstvo ispravno postupilo, da je poništilo postojeće akte, da se ide u ponovnu izradu studije utjecaja na okoliš koja će pokazati ustvari do koje su valjanosti bili izdani postojeći akti", kaže ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ).

Gospićki gradonačelnik želi osporiti građevinsku dozvolu, pa je zatražio sastanak u Vladi, a najavio i korak dalje.

"Nešto je trulo u državi Danskoj, to neka netko drugi ispita. Uz dužno poštovanje, ja ne mislim da je to slučajna greška", smatra Milinović (LiPO) i na pitanje hoće li svoje sumnje uputiti i DORH-u, poručuje: "Ja sam to već dijelom zatražio".

Ukoliko se građevinska dozvola u konačnici poništi, za očekivati je tužbe investitora zbog propalog ulaganja u Lici.