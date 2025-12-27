Prijović, Kitić i Lazić nisu rasprodani za Novu godinu: Najviše će zaraditi Aco Pejović

Vlasnici luksuznih objekata tradicionalno angažiraju najveće glazbene zvijezde kako bi svojim gostima pružili nezaboravne dočeke Nove godine. No, ove godine situacija je nešto drugačija.

Premda su prošlih godina ovakvi nastupi bili uspješni, sudeći prema trenutačnim trendovima, proslave Nove godine 2026. godine možda neće biti kao dosad, barem kada je riječ o velikim organiziranim događanjima u dvoranama, hotelima, restoranima i drugim prostorima u kojima nastupaju popularni pjevači. Glavni razlog za ovu promjenu leži u preskupim rezervacijama, koje se očito ne prodaju tako lako. Gosti su postali sve manje skloni izdvajati visoke iznose za novogodišnje proslave, što je stavilo organizatore u izazovnu situaciju.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Za Prijović se nisu prodala sva mjesta

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) nastupit će u luksuznom prostoru beogradskog Sava centra, a premda je doček za četiri dana te se radi o njezinom povratničkom nastupu, još uvijek ima slobodnih mjesta. Međutim, za razliku od svojih kolega, Prijović je dosad prodala najveći broj ulaznica za ovu posebnu večer.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cijene karata za doček kreću se od 140 do 350 eura, a u cijenu je uključena i svečana večera. Iako su cijene relativno visoke, za mnoge posjetitelje to očito nije dovoljno primamljivo.

Indira Radić (59) i Mile Kitić (73), dvije glazbene ikone Balkana, zajedno trebaju nastupati na dočeku Nove godine. Mnogi su očekivali da će karte za njihov nastup nestati u rekordnom roku, no, organizatori su potvrdili za Kurir, da mjesta još uvijek ima. Slobodnih karata ima za cijelu dvoranu, a posjetitelji još uvijek mogu birati gdje žele biti smješteni.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Sandra Afrika i Darko Lazić još nisu rasprodani

Srpska pjevačica Sandra Afrika (37) nastupit će u popularnoj beogradskoj kavani, gdje će cijena karata iznositi oko 50 eura. Međutim, da bi posjetitelji uživali u nastupu, od njih se očekuje da potroše dodatnih 150 do 1000 eura, ovisno o mjestu na kojem žele sjediti. Iako cijena ulaznica može izgledati povoljnija nego kod drugih izvođača, uvjeti nisu za svakoga pa karte još uvijek nisu rasprodane.

Još jedan od velikih dočeka Nove godine održat će se u Beogradu, gdje će nastupiti četiri popularna regionalna izvođača – Darko Lazić (34), Aleksandra Mladenović (31), Radiša Trajković Đani (52) i Nadica Ademov (29), no, slobodnih mjesta u dvorani još uvijek ima. Cijene ulaznica za ovaj luksuzni doček kreću se od 130 do 240 eura, ovisno o odabranoj lokaciji.

Foto: M.m./ataimages/pixsell

Iako u Beogradu još uvijek ima mjesta za doček Nove godine u zatvorenim prostorima, u Crnoj Gori će velike zvijezde nastupati na otvorenim prostorima, a zabava će trajati sedam dana. U Budvi će se podno zidina Starog grada, održati nastupi popularnih izvođača poput srpskog pjevača Ace Pejovića (53), grupe Bijelo dugme, srpske pjevačice Emine Jahović (43), mlade srpske pjevačice Anđele Ignjatović Breskvice (24), Lexington Banda iz Beograda, crnogorskog pjevača Sergeja Ćetkovića (49) i crnogorskog pjevača Bobana Rajovića (54).

Najveći honorar, od 80.000 eura, ostvarit će Aco Pejović. Prema informacijama koje je objavio Kurir, sedmodnevni glazbeni spektakl u Budvi bit će izuzetno skup – trošak za organizaciju procjenjuje se na čak pola milijuna eura. Samo za honorare izvođača bit će izdvojeno oko 300.000 eura, dok će tehnička podrška, uključujući binu, vatromet i druge elemente, koštati dodatnih 150.000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Božićnom pjesmom iznenadili pacijente KBC-a Split, pojavio se i Thompson: Pogledajte što je zapjevao