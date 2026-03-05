FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA NA PLANINI /

Požar na Sljemenu: Zapalio se automobil, gorjela i šuma - dojurili vatrogasci!

Požar na Sljemenu: Zapalio se automobil, gorjela i šuma - dojurili vatrogasci!
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Vatrogasci su ugasili buktinju, opožaren manji dio šume

5.3.2026.
14:16
Ljubiša PricaKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Sljemenskoj cesti u četvrtak poslijepodne izbio je požar na automobilu, potvrdili su nam to iz zagrebačke Javne vatrogasne postrojbe. 

Plamen se proširio i na okolnu šumu. Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar na vozilu kao i požar raslinja. 

Zagrebački vatrogasci su potvrdili da je plamen zahvatio oko 30 četvornih metara šume. 

Ozlijeđenih nema. 

POGLEDAJTE VIDEO Nastavljaju se evakuacije s Bliskog istoka, uskoro stižu prvi Hrvati iz Dubaija

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx