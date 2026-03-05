Požar na Sljemenu: Zapalio se automobil, gorjela i šuma - dojurili vatrogasci!

ŠOKANTNA PROROČANSTVA /
Stiže li doista Treći svjetski rat? Baba Vanga navodno je predvidjela pravu katastrofu za 2026.
Vatrogasci su ugasili buktinju, opožaren manji dio šume
Na Sljemenskoj cesti u četvrtak poslijepodne izbio je požar na automobilu, potvrdili su nam to iz zagrebačke Javne vatrogasne postrojbe.
Plamen se proširio i na okolnu šumu. Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar na vozilu kao i požar raslinja.
Zagrebački vatrogasci su potvrdili da je plamen zahvatio oko 30 četvornih metara šume.
Ozlijeđenih nema.
