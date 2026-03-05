Požar na Sljemenu: Zapalio se automobil, gorjela i šuma - dojurili vatrogasci!

Na Sljemenskoj cesti u četvrtak poslijepodne izbio je požar na automobilu, potvrdili su nam to iz zagrebačke Javne vatrogasne postrojbe.

Plamen se proširio i na okolnu šumu. Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar na vozilu kao i požar raslinja.

Zagrebački vatrogasci su potvrdili da je plamen zahvatio oko 30 četvornih metara šume.

Ozlijeđenih nema.

POGLEDAJTE VIDEO Nastavljaju se evakuacije s Bliskog istoka, uskoro stižu prvi Hrvati iz Dubaija