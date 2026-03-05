Blanka Vlašić o životu nakon atletike: 'Nema više bolova, ali i dalje mi nedostaje'

Blanka Vlašić (42), jedna od naših najpoznatijih sportašica, danas živi vrlo ispunjen život, ali priznaje da joj nedostaje entuzijazam koji je osjećala tijekom svojih sportskih dana. U nedavnom gostovanju na Sport Klubu, Blanka je ispričala kako je njezin život nakon majčinstva i poslovnih projekata dobio novi smjer, a otkrila je i da je njezin sportski duh još uvijek živ, premda se povukla iz aktivnog natjecanja.

"Vrlo mi je zanimljiv život. Mislila sam da poslije sporta neću naći nešto što će me jednako motivirati. Međutim, i majčinstvo i projekti na kojima radim, od sportske konferencije do digitalne platforme za djecu koja traže sport kojim će se baviti, donose mi novu radost", izjavila je Blanka. Veći dio svojih dnevnih obaveza, kako je otkrila, obavlja dok je njezin sin u vrtiću.

Priznaje da je njen sportski duh i dalje živ

Iako sada ima mnogo obaveza, Blanka se povremeno osjeća kao da joj nedostaje sportske aktivnosti. "Nedavno sam primijetila da me ništa ne boli. Ustanem iz kreveta, ne boli me Ahilova, i kažem sebi: 'Idem opet malo trenirati atletiku'," priznala je. Entuzijastično je započela atletske treninge, ali, kako je dodala, bolovi su se počeli vraćati, pa je odlučila stati.

"To samo pokazuje da nas bivše sportaše trajno vuče sport, iako se možemo pronaći u drugim životnim fazama. Osjećaj uzbuđenja na terenu, posebno onaj koji sam ja doživljavala, nijedan drugi posao ne može zamijeniti," objasnila je Blanka, dodajući da je majčinstvo sasvim druga dimenzija, koja se ne može usporediti s ničim.

Blanka je također otkrila kako joj se i danas, unatoč svemu, povremeno javlja san o Olimpijskim igrama. "Svaki mjesec sanjam o Olimpijadi, uvijek kasnim, nikad nisam u formi, uvijek je neka frka… Nikad nije da osvojim tu zlatnu medalju, nego uvijek nešto krene po zlu," nasmijala se Blanka.

Nekadašnja atletičarka, koja je svoju karijeru ispunila velikim uspjesima, priznaje da je sport od nje zahtijevao puno energije i žrtve, a sada shvaća da je sve to došlo u pravo vrijeme.

