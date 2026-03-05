Štimac opet u problemima: Prijeti mu duga suspenzija

Hrvatski trener Igor Štimac opet se našao u problemima. Kako piše Klix.ba, Štimac se suočava s mogućnošću duže suspenzije zbog nedavnih komentara o regularnosti prvenstva BiH.

Protiv njega je Komitet za natjecanje Nogometnog saveza BiH podnio čak tri prijave, te će Disciplinska komisija 18. ožujka zasjedati i donijeti konačnu odluku. Ako bude kažnjen, mogao bi biti suspendiran do kraja sezone.

Ranije je Štimac u listopadu prošle godine kažnjen s 5.000 KM (nešto više od 2.500 eura) i šest mjeseci uvjetne kazne zbog dva odvojena prekršaja koji su objedinjeni. Tada je Štimac sankcioniran zbog pozdrava "Za dom spremni", ali i aludiranja da suci u WWin ligi BiH pomažu Borcu iz Banje Luke.

Dva mjeseca kasnije ponovno je kažnjen s 2.000 KM zbog "vrijeđanja i klevetanja", a iako je zbog uvjetne kazne morao paziti što govori i piše, nije se obazirao. Nastavio je s kontroverznim istupima u medijima, a vrhunac je uslijedio nakon utakmice Sloge i Borca (0-4), kada je otvoreno rekao da su domaćini pustili utakmicu Banjolučanima.

Nakon utakmice na Grbavici između Željezničara i Zrinjskog (0-3), Štimca su pitali za komentar o velikom zaostatku za Borcem, s obzirom na to da je mišljenje većine, što i rezultati u Europi dokazuju, da su Plemići možda i najbolja momčad.

"Zna to cijela javnost, neću ja to govoriti. Međutim, neću dati nekim silovateljima priliku da me kazne", odgovorio je Štimac, aludirajući da suci pomažu Borcu u namjeri da banjolučki klub postane prvak za stotu godišnjicu kluba.

Nakon svega uslijedile su tri prijave Komiteta za natjecanje Nogometnog saveza BiH, te će Disciplinska komisija 18. ožujka zasjedati i donijeti konačnu odluku. Ako se utvrdi da je kriv, Štimac bi mogao dobiti višemjesečnu suspenziju, što bi praktički značilo da neće moći obnašati dužnost trenera Zrinjskog do kraja sezone, piše Klix.ba.

