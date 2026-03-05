Nina Badrić prošetala špicom u tenisicama koje obožavaju trendsetterice

Elegancija čak i sportskoj varijanti? Ako se pita Ninu Badrić, ni to nije nemoguće! Naša cijenjena glazbenica sunčani je četvrtak u Zagrebu iskoristila za šetnju centrom grada, no elegantne kombinacije za nastupe zamijenila je ležernijom varijantom.

Glavnu riječ čitavog outfita vodio je lagani kaput baby ljubičaste boje koja priziva proljeće.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sportske tajice i narančastu majicu pratile su i popularne sportske tenisice koje su posljednjih godina posve zaludile dvije inače teško spojive skupine: modne entuzijaste i ljubitelje sportskog stila.

Riječ je o tenisicama brenda On, švicarske kompanije koja je prije više od 15 godina na tržište izbacila tenisice za trčanje dizajnirane za lakši i mekši osjećaj trčanja, ali i hodanja uz pomoć posebno osmišljenih "jastučića".

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inače, popularna domaća glazbenica nedavno je progovorila o teškoj realnosti glazbe, ali i objavila album "Moji ljudi" koji, kako kaže, donosi zrelost i emocije koje trenutno proživljava.

Iako je fotografija snimljena u posve opuštenom izdanju, pred Badrić je izazovno razdoblje jer joj slijede brojni koncerti. Nedavno je objavila kako je rasprodala koncert u Ljubljani, ali i najavila koncert u Opatiji.

