UVIJEK ELEGANTNA /

Nina Badrić prošetala špicom u tenisicama koje obožavaju trendsetterice

Nina Badrić prošetala špicom u tenisicama koje obožavaju trendsetterice
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako ima pune ruke posla s pripremama nadolazećih koncerata, Nina Badrić snimljena je u opuštenoj šetnji Zagrebom u sasvim ležernom outfitu koji priziva proljeće

5.3.2026.
15:31
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Elegancija čak i sportskoj varijanti? Ako se pita Ninu Badrić, ni to nije nemoguće! Naša cijenjena glazbenica sunčani je četvrtak u Zagrebu iskoristila za šetnju centrom grada, no elegantne kombinacije za nastupe zamijenila je ležernijom varijantom.

Glavnu riječ čitavog outfita vodio je lagani kaput baby ljubičaste boje koja priziva proljeće. 

Nina Badrić prošetala špicom u tenisicama koje obožavaju trendsetterice
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nina Badrić prošetala špicom u tenisicama koje obožavaju trendsetterice
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sportske tajice i narančastu majicu pratile su i popularne sportske tenisice koje su posljednjih godina posve zaludile dvije inače teško spojive skupine: modne entuzijaste i ljubitelje sportskog stila.

Riječ je o tenisicama brenda On, švicarske kompanije koja je prije više od 15 godina na tržište izbacila tenisice za trčanje dizajnirane za lakši i mekši osjećaj trčanja, ali i hodanja uz pomoć posebno osmišljenih "jastučića".

Nina Badrić prošetala špicom u tenisicama koje obožavaju trendsetterice
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inače, popularna domaća glazbenica nedavno je progovorila o teškoj realnosti glazbe, ali i objavila album "Moji ljudi" koji, kako kaže, donosi zrelost i emocije koje trenutno proživljava. 

Iako je fotografija snimljena u posve opuštenom izdanju, pred Badrić je izazovno razdoblje jer joj slijede brojni koncerti. Nedavno je objavila kako je rasprodala koncert u Ljubljani, ali i najavila koncert u Opatiji.

