Jovićević dobio otkaz u Poljskoj: Vraća li se bivši trener Dinama u HNL?

Igor Jovićević više nije trener Widzew Łódź. Poljski prvoligaš odlučio je smijeniti hrvatskog stručnjaka nakon loših rezultata, a momčad će do kraja sezone voditi Aleksandar Vuković, koji je potpisao ugovor do ljeta 2027. uz opciju produljenja.

U klubu su poručili kako su rezultati u posljednjim tjednima bili ispod očekivanja te da je bilo nužno reagirati kako bi se pokušala popraviti situacija na ljestvici. Vuković, koji dobro poznaje Ekstraklasa, dobio je zadatak stabilizirati momčad i izvući je iz rezultatske krize.

Widzew se trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu prvenstva i prijeti mu borba za ostanak. Jovićević je klub vodio od sredine listopada te je u 15 utakmica upisao pet pobjeda, dva remija i osam poraza, uz ispadanje u četvrtfinalu Kupa.

Hrvatski trener ranije je vodio GNK Dinamo Zagreb, kao i Šahtar Donjeck, Dnipro-1, Al Raed i Ludogorec Razgrad.

