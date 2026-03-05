FREEMAIL
Jovićević dobio otkaz u Poljskoj: Vraća li se bivši trener Dinama u HNL?

Jovićević dobio otkaz u Poljskoj: Vraća li se bivši trener Dinama u HNL?
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski trener ranije je vodio GNK Dinamo Zagreb, kao i Šahtar Donjeck, Dnipro-1, Al Raed i Ludogorec Razgrad

5.3.2026.
16:38
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
Igor Jovićević više nije trener Widzew Łódź. Poljski prvoligaš odlučio je smijeniti hrvatskog stručnjaka nakon loših rezultata, a momčad će do kraja sezone voditi Aleksandar Vuković, koji je potpisao ugovor do ljeta 2027. uz opciju produljenja.

U klubu su poručili kako su rezultati u posljednjim tjednima bili ispod očekivanja te da je bilo nužno reagirati kako bi se pokušala popraviti situacija na ljestvici. Vuković, koji dobro poznaje Ekstraklasa, dobio je zadatak stabilizirati momčad i izvući je iz rezultatske krize.

Widzew se trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu prvenstva i prijeti mu borba za ostanak. Jovićević je klub vodio od sredine listopada te je u 15 utakmica upisao pet pobjeda, dva remija i osam poraza, uz ispadanje u četvrtfinalu Kupa.

Hrvatski trener ranije je vodio GNK Dinamo Zagreb, kao i Šahtar Donjeck, Dnipro-1, Al Raed i Ludogorec Razgrad.

WidzewIgor Jovićević
