Stigla prinova u obitelj Đoković! Sretnu vijest otkrila zaručnica Novakovog brata

Marko Đoković (34), mlađi brat slavnog tenisača Novaka Đokovića (38), postao je otac. Sretnu vijest javnosti je podijelila njegova zaručnica, umjetnica Leticia Tessari, koja je na društvenim mrežama objavila emotivnu fotografiju bebinog stopala, razveselivši pratitelje i izazvavši lavinu čestitki. Par još uvijek nije otkrio spol djeteta.

Foto: @letitessari

Ovo je rijetka prilika da javnost zaviri u njihov privatni život jer Marko i Leticia poznati su po tome što svoju intimu čuvaju daleko od očiju javnosti. Par je već osam godina u vezi, a obitelj živi u Marbelli, gdje Marko radi na teniskoj akademiji. Njihova ljubav prema umjetnosti, prirodi i životinjama često je vidljiva na njihovim Instagram profilima, gdje dijele sretne trenutke sa svojim kućnim ljubimcima.

Najpovučeniji član obitelji i njegovi privatni trenuci

Marko, koji je poznat po tome što je najpovučeniji član obitelji Đoković, imao je prošlih godina i poznatu vezu s glumicom Draganom Mićalović (35), no o raskidu nikada nisu javno progovorili.

Marko je srednji sin Dijane i Srđana Đokovića, uz starijeg brata Novaka i mlađeg Đorđa (30), te već godinama gradi svoj život daleko od svjetala reflektora. Ovaj veliki obiteljski trenutak svakako je izazvao radost među obožavateljima.

Podsjetimo, obitelj Đoković ovih dana nije samo doživjela radost, već i veliki šok. Naime, srpski mediji izvještavalu su da je iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đokovićev brat Đorđe i njegova supruga u Dubaiju. Više o ovom incidentu možete pročitati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Od stress free gradova do Sixta Rodrigueza na Opatovini: Ovo je Direktov pregleda dana