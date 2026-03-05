FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Utakmica je stala /

Horor scena na terenu: Petarda eksplodirala uz vratara, završio u bolnici!

Horor scena na terenu: Petarda eksplodirala uz vratara, završio u bolnici!
×
Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon utakmice Wienand je prevezen u bolnicu

5.3.2026.
19:43
Sportski.net
Dennis Ewert/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometni travnjaci u Njemačkoj ponovno su postali pozornica ozbiljnog incidenta koji je otvorio pitanje sigurnosti igrača i granica navijačkog ponašanja. Tijekom prvenstvene utakmice između Rot‑Weiss Essen i Waldhof Mannheim došlo je do prekida susreta nakon opasnog događaja u blizini gola domaće momčadi.

Kako je objavio klub iz Essena, njihov vratar Felix Wienand zadobio je akustičnu traumu i značajan gubitak sluha nakon što je pirotehničko sredstvo eksplodiralo tik uz njega. Petardu su, prema navodima, bacili gostujući navijači, a eksplozija je vratara natjerala da se instinktivno baci na travu i prekrije uši.

 

 

Vidno potresenom Wienandu odmah je pružena pomoć, a sudac je zbog ozbiljnosti situacije prekinuo utakmicu na čak 45 minuta dok je medicinsko osoblje procjenjivalo njegovo stanje. Unatoč svemu, susret je kasnije nastavljen, što su brojni njemački mediji ocijenili skandaloznom odlukom.

Nakon utakmice Wienand je prevezen u bolnicu, gdje ga je sljedeće jutro pregledao specijalist otorinolaringolog. Iz kluba su potvrdili da se vratar i dalje nalazi na liječenju te trenutačno nije u mogućnosti trenirati niti nastupati.

POGLEDAJTE VIDEO: Paola Markek u podcastu Net.hr Maksanov korner

BundesligaGolmanPetarda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx