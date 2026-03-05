Horor scena na terenu: Petarda eksplodirala uz vratara, završio u bolnici!

Nogometni travnjaci u Njemačkoj ponovno su postali pozornica ozbiljnog incidenta koji je otvorio pitanje sigurnosti igrača i granica navijačkog ponašanja. Tijekom prvenstvene utakmice između Rot‑Weiss Essen i Waldhof Mannheim došlo je do prekida susreta nakon opasnog događaja u blizini gola domaće momčadi.

Kako je objavio klub iz Essena, njihov vratar Felix Wienand zadobio je akustičnu traumu i značajan gubitak sluha nakon što je pirotehničko sredstvo eksplodiralo tik uz njega. Petardu su, prema navodima, bacili gostujući navijači, a eksplozija je vratara natjerala da se instinktivno baci na travu i prekrije uši.

Vidno potresenom Wienandu odmah je pružena pomoć, a sudac je zbog ozbiljnosti situacije prekinuo utakmicu na čak 45 minuta dok je medicinsko osoblje procjenjivalo njegovo stanje. Unatoč svemu, susret je kasnije nastavljen, što su brojni njemački mediji ocijenili skandaloznom odlukom.

Nakon utakmice Wienand je prevezen u bolnicu, gdje ga je sljedeće jutro pregledao specijalist otorinolaringolog. Iz kluba su potvrdili da se vratar i dalje nalazi na liječenju te trenutačno nije u mogućnosti trenirati niti nastupati.

