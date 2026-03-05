FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Teško mu pao promašaj /

'Žuta minuta' najvećeg hrvatskog talenta: Šutao stativu, reklamu i sve što mu se našlo na putu

'Žuta minuta' najvećeg hrvatskog talenta: Šutao stativu, reklamu i sve što mu se našlo na putu
×
Foto: Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia

"Farmaceuti" su do pobjede stigli pogotkom Christiana Kofanea u 73. minuti, a domaćini su krajem utakmice imali priliku stići do pobjede

5.3.2026.
8:36
Sportski.net
Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U utakmici 17. kola Bundeslige HSV je na domaćem terenu poražen 0-1 od Bayer Leverkusena. "Farmaceuti" su do pobjede stigli pogotkom Christiana Kofanea u 73. minuti, a domaćini su krajem utakmice imali priliku stići do pobjede.

Priliku je imao drugi najbolji strijelac kluba iz Hamburga ove sezone - Luka Vušković, koji je nakon promašaja "poludio". Najprije je nekoliko puta šutnuo i tresao stativu, da bi nakon kraja utakmice šutnuo reklamu i derao se, prije nego li je bacio kopačke.

Istup bijesa mladog hrvatskog reprezentativca pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kahlina u razgovoru za Net.hr otkrio smeta li ga što ga Dalić ne zove u reprezentaciju

BundesligaHsvBayer LeverkusenLuka Vušković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx