'Žuta minuta' najvećeg hrvatskog talenta: Šutao stativu, reklamu i sve što mu se našlo na putu

U utakmici 17. kola Bundeslige HSV je na domaćem terenu poražen 0-1 od Bayer Leverkusena. "Farmaceuti" su do pobjede stigli pogotkom Christiana Kofanea u 73. minuti, a domaćini su krajem utakmice imali priliku stići do pobjede.

Priliku je imao drugi najbolji strijelac kluba iz Hamburga ove sezone - Luka Vušković, koji je nakon promašaja "poludio". Najprije je nekoliko puta šutnuo i tresao stativu, da bi nakon kraja utakmice šutnuo reklamu i derao se, prije nego li je bacio kopačke.

Istup bijesa mladog hrvatskog reprezentativca pogledajte ovdje.

