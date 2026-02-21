FREEMAIL
NEMA TKO GA NE ŽELI /

Vušković na meti Real Madrida i Manchester Cityja: Cijena? 70 milijuna eura

Vušković na meti Real Madrida i Manchester Cityja: Cijena? 70 milijuna eura
Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago sportfotodienst/Profimedia

Ako bi Tottenham ipak sjeo za pregovarački stol, razgovori bi vjerojatno započeli tek uz vrtoglavu ponudu u rasponu od 60 do 70 milijuna eura

21.2.2026.
13:33
Sportski.net
Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago sportfotodienst/Profimedia
Sjajni Luka Vušković uskoro bi mogao opet mijenjati klub. Mladića na posudbi u HSV-u već od ranije prati Bayern München, a sada su se u utrku uključili i brojni drugi klubovi.

Naime, kako javlja poznati turski novinar Ekrem Konur, osamnaestogodišnjeg stopera Tottenhama prate svi najveći europski klubovi. Pa tako u redu stoje Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool...

"Real Madrid, koji želi temeljito pomladiti svoju ostarjelu obranu, Vuškovića vidi kao 'generacijskog igrača'. U međuvremenu Barcelona njegovu elitnu sposobnost iznošenja lopte vidi kao savršeno uklapanje u svoju filozofiju igre temeljene na posjedu, dok su skauti PSG-a izvijestili da njegovi fizički parametri savršeno odgovaraju zahtjevima Ligue 1," piše Konur za Sportsboom.

Uprava Tottenhama javno definira Vuškovića kao "središnji dio" svog obrambenog projekta te zadržava strogi stav da nije na prodaju kako bi odbila preniske ponude. No, klub iz sjevernog Londona namjerava se pojačati u napadu, pa odlazak nije nemoguć. Ako bi Tottenham ipak sjeo za pregovarački stol, razgovori bi vjerojatno započeli tek uz vrtoglavu ponudu u rasponu od 60 do 70 milijuna eura. Njegov aktualni ugovor, koji traje do lipnja 2030., Spursima daje potpunu pregovaračku prednost, navodi Konur.

Žudnja za Vuškovićem ne treba čuditi budući da je hrvatski stoper ponajbolji igrač glavom na svijetu te da je odabran za najboljeg igrača polusezone Bundeslige ispred Harryja Kanea, Michaela Olisea i brojnih drugih zvijezda. Osim sjajnih defenzivnih sposobnosti, Vuškovića krasi i "killerski instinkt", pa je tako ove sezone postigao već četiri pogotka u Bundesligi.

Luka VuškovićHsvReal MadridLiverpoolBayernManchester CityPsgTottenham
