Olić potvrdio veliku vijest: 'To je završena priča'

Bivši napadač, a danas izbornik Hrvatske nogometne U-21 reprezentacije, Ivica Olić u intervjuu za Sportske novosti potvrdio je kako više "ne računa" na Luku Vuškovića.

"Još ću razgovarati s Zlatko Dalićem, ali mogu reći da će Vušković sto posto ići s A reprezentacijom u Ameriku, s obzirom na probleme koji postoje u A vrsti, a Luka igra toliko dobro u HSV-u da je jedan od najboljih obrambenih igrača Bundeslige. Za njega je mlada reprezentacija završena priča," rekao je izbornik Olić, pa nastavio:

"Imao sam ga (Vuškovića) prilike ove sezone pogledati nekoliko puta uživo u dresu HSV-a. Nevjerojatno je kako se podigao, to je fascinantno svima. Znao sam što on ima, ali... To nije primjereno njegovim godinama. Ne samo da ja to kažem, o tome govore i Lothar Matthäus i Dietmar Hamann, koji su televizijski komentatori, i drugi koji su bili vrhunski igrači. Rekli su da je to dečko koji ima nešto posebno, vide ga na najvišoj razini ako se nastavi ovako razvijati," zaključio je izbornik mlade reprezentacije.

