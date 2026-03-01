Silvija i Mislav o trudnoći i imenu za bebu: 'Sve radimo zajedno, a Mislav će ići i na porođaj'

Ljubav Silvije i Mislava Vlašića rodila se pred kamerama RTL-ova showa Život na vagi, gdje su se upoznali u sedmoj sezoni i osvojili simpatije gledatelja iskrenošću, podrškom i zajedničkom borbom za zdraviji život. Ono što je započelo kao prijateljstvo u izazovnim uvjetima natjecanja, preraslo je u jednu od najljepših ljubavnih priča koje je show iznjedrio.

Par je svoju vezu prošle godine okrunio brakom, a sudbonosno “da” izrekli su u rujnu, okruženi obitelji i prijateljima. No, najljepše iznenađenje stiglo je nekoliko mjeseci kasnije. Na samo Valentinovo ove godine otkrili su da čekaju svoje prvo dijete - vijest koja je razveselila njihove pratitelje i sve one koji su njihovu priču pratili od samih početaka.

Silvija i Mislav danas s osmijehom govore o trenutku kada su saznali da postaju roditelji, o slatkom iščekivanju djevojčice koja stiže početkom ljeta, pripremama za renovaciju doma i novom poglavlju koje s nestrpljenjem dočekuju. U intervjuu za Net.hr otkrivaju kako su reagirali na vijest o trudnoći, tko ima glavnu riječ oko uređenja sobice, kakav je Mislav kao budući tata, ali i koje vrijednosti žele prenijeti svojoj kćeri.

Foto: Instagram

Kada ste saznali da čekate bebu i kakva je bila vaša prva reakcija na tu vijest?

Saznali smo zadnji dan bračnog putovanja i reakcija je bila neopisiva - sreća, radost, uzbuđenje kod oboje.

Kako ste doživjeli trenutak kada ste saznali da stiže djevojčica, je li bilo suza, iznenađenja, slavljenja? Kad je termin?

Na taj termin sam išla sama i kako samo zajedno saznali za trudnoću, za spol sam htjela iznenaditi Mislava, bilo mi je jako teško skrivati mu tu informaciju, ali uspjela sam. Ja sam bila sretna kad sam saznala jer znam da za djevojčice ima puno više robice za biranje tako da ćemo zajedno šopingirati, a Mislav je bio presretan jer stiže tatina princeza. Video kako sam ga iznenadila možete pogledati na društvenim mrežama. Termin je početkom sedmog mjeseca, blizu naših rođendana.

Foto: Instagram

Jeste li već odabrali ime za bebu ili još uvijek razmatrate opcije? Ima li ime posebno značenje za vas?

Imamo nekoliko opcija, ali smo još uvijek otvoreni za prijedloge pa slobodno pišite. Ime ne mora imati neko značenje, želimo da je domaće hrvatsko, ali ne prečesto i da paše uz prezime.

Kako Silvija podnosi trudnoću? Ima li posebnih trudničkih želja, izazova ili simpatičnih anegdota?

Trudnoću podnosim odlično, nisam imala nikakvih mučnina niti većih problema, osim povremene žgaravica. Nemam posebnih želja, jedino mi se više jede slatko što prije za mene nije bila opcija, ja sam slani tip. Po tome su mi odmah govorili da će biti djevojčica i prije nego smo saznali, a ja sam imala osjećaj da je dječak, a Mislav je priželjkivao budućeg nogometaša.

Kako se Mislav snašao u ulozi budućeg tate?

Mislav se snašao odlično, sve ga zanima, u sve je uključen, zajedno smo pohađali trudnički tečaj da se pripremimo i ići će sa mnom na porođaj.

Foto: Instagram

Jeste li već krenuli s pripremama za dolazak bebe, uređujete li sobicu i tko ima glavnu riječ oko detalja?

S obzirom na to da smo i prije saznanja o dolasku bebe planirali renovirati stan tako smo sada samo pomaknuli datum renoviranja i uskoro počinjemo. Oko detalja se dogovaramo zajedno jer imamo jako slične interese tako da se jako brzo uspijemo dogovoriti. Više o renovaciji pratite na našim društvenim mrežama.

Za kraj, koje su vam najvažnije vrijednosti koje želite prenijeti svojoj kćeri?

Poštovanje prema drugima i ustrajnost u onim stvarima koje joj idu od ruke.

