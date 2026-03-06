Dinamov skupštinar u ZNS-u otkrio što je najveći problem i na čemu treba raditi

Zagrebački nogometni savez već mjesecima funkcionira u teškoj situaciji. Jedni traže promjene, drugi žele zadržati status quo i upravo je u takvoj situaciji došlo do toga da najveći zagrebački nogometni klub duže vrijeme nije imao svog predstavnika u savezu.

To se nedavno promijenilo. GNK Dinamo je imenovao Juraja Fabijanića za predstavnika u Zagrebačkoj nogometnoj skupštini. On je prvi predstavnik Dinama u ZNS-u nakon listopada prošle godine kada je Tomislav Svetina dobio reizbor i sastavio novi Izvršni odbor u kojemu nije bilo Zvonimira Manenice, dotadašnjeg predstavnika Dinama.

Klubovi trebaju osjetiti da Savez stoji iza njih

Upravo iz tog razloga smo kontaktirali Fabijanića, poznato lice zagrebačke nogometne scene i jednog od najzaslužnijih za stvaranje Futsal Dinama, da nam objasni kako je došlo do njegove nominacije za predstavnika "pravog" Dinama i što smatra da ZNS može bolje?

"Prošle jeseni je predsjednik Zvonimir Boban poručio kako Dinamo neće imati svog kandidata nego podržati nekog tko je zainteresiran za razvoj cjelokupnog zagrebačkog nogometa. Više ljudi iz skupštine i nadzornog odbora Dinama, s kojima sam surađivao u prošlosti, kontaktiralo me i predložilo Upravi te je nakon toga stigao i poziv da prodiskutiramo moju viziju rada i razvoja, koja je u konačnici i prihvaćena te mi je dano povjerenje da budem predstavnik u skupštini Zagrebačkog nogometnog saveza," kaže Fabijanić, kojeg smo potom pitali gdje vidi najveću priliku za rast u zagrebačkom nogometu.

Dinamo je tada kritizirao "netransparentan rad u ZNS-u" nešto o čemu možete čitati ovdje

"Svaki klub unutar sustava ima neku svoju specifičnu problematiku, ali smo kroz dosadašnje mnogobrojne kontakte i sastanke ustanovili zajedničke izazove klubova koji se nedovoljno efikasno rješavaju. Problem sportske infrastrukture, upravljanja i održavanja imovine, predvidljivi i jasni kriteriji financiranja klubova, nedostatak podrške trenerskom sustavu, uspostavljanje redovite komunikacije i međusobne suradnje klubova i tijela saveza. Klubovi trebaju osjetiti da Savez stoji iza njih i da nisu sami u rješavanju svakodnevnih problema. Odnos između ZNS-a i klubova mora biti partnerski, otvoren i ravnopravan. Savez bi trebao početi funkcionirati kao servis koji je u stalnom kontaktu sa svojim članovima i koji pomaže u rješavanju izazova. To uključuje i konkretnu podršku kroz projekte financirane iz raznih izvora, kao i administrativnu, pravnu, knjigovodstvenu i marketinšku pomoć klubovima," objašnjava, dodajući kako nije tu pitanje samo Dinama, već i manjih klubova:

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Društveni značaj

"Logično je da su kvartovski klubovi temelj sustava s obzirom na njihovu brojnost i značaj za pojedini kvart. Purgeri su oduvijek znali 'haklati' i kvartovski klubovi su oduvijek bili inkubatori vrhunskih igrača. Kvartovski klubovi su i mjesta na kojima se okupljaju mladi i stari. Oni su središte kvartovskih događanja. Mjesta zabave, smijeha i veselja. Tu se odgajaju klinci i razvija se odanost i pripadnost, što je bitan element u sportu i životu," govori nam novoizabrani skupštinar ZNS-a prije nego nastavlja:

"Kroz zajedničke planske akcije i suradnju, može se dodatno približiti klubove školama i zajednici. Sve to daje dodatne rezultate kroz povećanje broja klinaca u nogometu, a onda dolazi i do jačanja organizacijskih struktura novim volonterima i operativcima kroz roditelje, bivše igrače i kibice. Finalno, sve prethodno može probuditi interes lokalnog gospodarstva i potaknuti dodatnu podršku".

Upravo u ovoj priči u vezi financija zamolili smo našeg sugovornika da nam prokomentira trenutno stanje u zagrebačkom nogometu. Dva nekada učestala prvoligaša, Hrvatski dragovoljac i Zagreb, su "na koljenima", može li ZNS što uopće učiniti po tom pitanju?

"Ogromna je šteta za zagrebački nogomet da je jedan značajan klub s tradicijom i poznatom školom, koji je osvajao čak i naslov prvaka države, došao u ovu poziciju. Ponovno se vraćam na ulogu Zagrebačkog nogometnog saveza kao servisa klubovima. Bitna zadaća saveza je da pomno prati što se događa u zagrebačkom nogometu te da proaktivno intervenira i nastoji spriječiti poniranje bilo kojeg kluba. Ako problemi nadilaze djelovanje saveza, potrebno je putem ZNS-a pravodobno informirati nadležna tijela, institucije i javnost te aktivno sudjelovati u rješavanju problema," kaže Fabijanić koji ističe što je po njemu ključna stvar:

Edukacija je ključ svega

"Također, kroz stalnu edukaciju i komunikaciju s klubovima i zainteresiranom javnosti, potrebno je ukazivati na manjkavosti zatvorene organizacijske strukture upravljanja. Ovo konkretno nisu neke revolucionarne ideje jer načela javnosti i demokratskog ustroja predstavljaju temelj djelovanja udruga, tj. gotovo svih klubova. Članovima treba biti omogućeno da sudjeluju u radu svojeg kluba i da budu prva obrana klupskih interesa. Nažalost, u prošlosti imamo puno primjera suprotnih praksi koje zasigurno nisu pomagale, a od njih se okretala glava," govori nam naš sugovornik s kojim smo porazgovarali i o jednoj njemu bliskoj temi.

Kao jedan od pokretatelja Futsal Dinama dugo je u tom sportu. Sportu koji u Hrvatskoj raste i koji je došao do te razine da je najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj i sport u kojemu smo nedavno uzeli brončanu medalju na europskom prvenstvu. To je isto tako sport za koji većina kaže da se dobro radi, pa kako na to gleda netko tko je zaslužan za promociju futsala u Hrvatskoj.

"Puno dobrih stvari je napravljeno na području futsala u zadnjih nekoliko godina, a ponajviše zbog presudnog utjecaja samih klubova. Klubovi poput Futsal Dinama, Gimke Uspinjače i Zagija su svojim radom, brojnošću polaznika unutar škola i rezultatima skretali pažnju ZNS-a. Pokrenuta su službena natjecanja za mlađe kategorije, organiziraju se selekcije, pokreću se nove škole. Ponavljam, predani i stručni rad te zajedništvo zagrebačkih klubova su inicirali sve ove prethodno nabrojane promjene," kaže Fabijanić prije nego se okreće potrebnim promjenama:

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Međutim, ne treba se zanositi, još puno toga može i mora ići u boljem smjeru. Prije svega mislim da cjelokupni zagrebački nogomet i futsal kao dio toga zaslužuje imati adekvatnu sportsku infrastrukturu jer je pravo malo čudo da se sport digao do ovih razina u uvjetima u kojima se radi. Nadalje, moramo intenzivirati edukacije futsal trenera. Završno, potrebno je kroz sustav dati veću podršku i pažnju amaterskim ekipama koje se žele formirati u klubove. Broj klubova unutar Zagreba definitivno ne prati brojnost sportaša unutar škola futsala, a primarni cilj bi trebao biti zadržati djecu i mlade čim dulje u sustavu sporta," zaključuje naš sugovornik.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u