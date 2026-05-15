OPET PREKID

Bastian Schweinsteiger navodno ponovno sam: Ostavila ga ljubavnica radi koje je okončao brak

Bastian Schweinsteiger navodno ponovno sam: Ostavila ga ljubavnica radi koje je okončao brak
Kako je otprije poznato, Bastian i Ana svoj su dugogodišnji brak dug gotovo 10 godina završili na ljeto 2025. godine

15.5.2026.
9:48
Hot.hr
Dok bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (38) uživa u novoj ljubavnoj vezi s imućnim partnerom i živi u vili na Palma de Mallorci, njezin bivši suprug, ujedno bivši njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (41) prolazi kroz turbulentno razdoblje u privatnom životu.

Prema navodima izvora bliskih paru za Kurir, Schweinsteiger je navodno već dva mjeseca ponovno sam, nakon što ga je partnerica, Bugarka Silva Kapitanova, ostavila. Kako se tvrdi, do prekida je došlo nakon sve češćih nesuglasica i udaljenosti, budući da je bivši nogometaš veći dio vremena provodio u Münchenu i na putovanjima, dok je Kapitanova živjela na Mallorci.

Kako je otprije poznato, Bastian i Ana svoj su dugogodišnji brak dug gotovo 10 godina završili na ljeto 2025. godine, nakon čega su u javnost procurile i fotografije na kojima je Schweinsteiger viđen u ljubavnom zanosu s influencericom Silvom Kapitanovom, atraktivnom Bugarkom koju je navodno upoznao u školi svoje djece. Također, njemački su mediji pisali kako je novopečeni par zajedno putovao u Maroko i na Mallorcu, gdje su snimljeni i na plaži.

Iako je pokušavao održati vezu i ispuniti njezine želje, razlike u načinu života i odluka da se ne preseli dovele su do konačnog razlaza. Izvori navode da je Schweinsteiger razočaran, ali da se nije odlučio na povlačenje iz svoje svakodnevice, već vrijeme provodi uglavnom sam u Münchenu. 

Kao razlozi raspada braka ranije su se spominjale nepomirljive razlike te navodne afere, iako službene potvrde detalja nikada nisu iznesene u potpunosti, piše Kurir. 

U izvještajima se navodi i da je Schweinsteiger boravio u luksuznoj nekretnini na Mallorci, koju je navodno iznajmljivao za visoku mjesečnu svotu, a spominje se i da je posjedovao jahtu. Ipak, većina tih tvrdnji dolazi iz medijskih izvora i nije službeno potvrđena.

Ana Ivanović, s druge strane, prema istim navodima, fokusirana je na novi život i obitelj te se drži podalje od medijske buke koja i dalje prati njihov razvod. Iako je Ana nakon prekida veze vrijeme najčešće provodila u Beogradu, u društvu sinova Luke (7), Leona (4) i Thea (1), u posljednje vrijeme na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije s putovanja u razne dijelove svijeta, a često je i u Francuskoj, gdje navodno živi njezin novi odabranik. 

 

