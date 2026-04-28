Otkrila detalje: Ana Ivanović uživa nakon razvoda od bivšeg nogometaša
Bivša prva tenisačica svijeta, Ana Ivanović, krajem travnja je na svom Instagram profilu otvorila sezonu 'ljetnih fotografija'
Uz jednostavan opis "Osjećaj je kao da je ljeto već ovdje", bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (38) savršeno je uhvatila duh kolektivnog iščekivanja toplijih dana i oduševila svoje brojne pratitelje fotografijama u kupaćem kostimu s koktelom.
Na prvoj fotografiji, Ivanović pozira s osmijehom, a njezino lice uokviruju elegantne sunčane naočale mačkastog oblika i duga kosa. Druga fotografija prikazuje je u opuštenijem izdanju, kako bosa stoji na travnjaku u kupaćem kostimu i kratkoj ležernoj suknjici nalik onima kakve nose tenisačice na terenima.
Ove fotografije dolaze u vrijeme značajnih promjena u njenom životu: nakon što su mediji prošle godine izvijestili o krahu braka s njemačkim umirovljenim nogometašem Bastianom Schweinsteigerom, s kojim ima tri sina, nove fotografije na društvenim mrežama pokazuju da joj novi životni početak i status slobodne žene izuzetno gode.
Iako uživa u trenucima opuštanja, bivša osvajačica Grand Slama priprema se i za povratak na teren.
Za 20. lipnja 2026. najavljen je ekshibicijski meč protiv njezine prijateljice, njemačke tenisačice Angelique Kerber, koji će ujedno biti i Kerberin službeni oproštaj od tenisa.
