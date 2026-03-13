Pariška elegancija Ane Ivanović: Prošetala u skupocjenim tenisicama i najekskluzivnijom torbom

Bivša prva tenisačica svijeta i osvajačica Roland Garrosa, Ana Ivanović, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih uspjeha, već zbog objave na Instagramu koja odiše snagom i nenametljivom elegancijom.

Svojim milijunskim pratiteljima pružila je uvid u nedavno putovanje u Pariz objavivši niz fotografija koje svjedoče o njezinom besprijekornom stilu.

38-godišnjakinja je tako s pratiteljima podijelila kolaž fotografija pod jednostavnim naslovom "A little Paris photo dump" ("Malo pariških uspomena"). Galerija prikazuje bivšu sportašicu kako opušteno šeće znamenitim pariškim lokacijama, poput Trga Concorde, pozirajući ispred piramide muzeja Louvre i Slavoluka pobjede, dok se u daljini nazire i nezaobilazni Eiffelov toranj.

Foto: Dylan Travis/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Njezin modni odabir, koji je uvijek pod povećalom javnosti, privukao je posebnu pažnju.

Foto: Dylan Travis/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Uz ružičastu majicu sa Chanel logom, sivi karirani sako i jednostavne traperice, Ivanović je outfit "nadogradila" i skupocjenim modnim dodatcima.

Na nogama je nosila bijele Dior tenisice čija cijena premašuje iznos od 1.000 eura, dok je "glavna zvijezda" cijele kombinacije popularna Hermès torba u boji konjaka.

