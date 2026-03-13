FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CIFRA BOLI GLAVA /

Pariška elegancija Ane Ivanović: Prošetala u skupocjenim tenisicama i najekskluzivnijom torbom

Pariška elegancija Ane Ivanović: Prošetala u skupocjenim tenisicama i najekskluzivnijom torbom
×
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Ana Ivanović, najpoznatija srpska bivša tenisačica, pozornost plijeni svojom skupocjenom modnom kombinacijom u kojoj je prošetala centrom Pariza

13.3.2026.
14:35
Hot.hr
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivša prva tenisačica svijeta i osvajačica Roland Garrosa, Ana Ivanović, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih uspjeha, već zbog objave na Instagramu koja odiše snagom i nenametljivom elegancijom.

Svojim milijunskim pratiteljima pružila je uvid u nedavno putovanje u Pariz objavivši niz fotografija koje svjedoče o njezinom besprijekornom stilu.

38-godišnjakinja je tako s pratiteljima podijelila kolaž fotografija pod jednostavnim naslovom "A little Paris photo dump" ("Malo pariških uspomena"). Galerija prikazuje bivšu sportašicu kako opušteno šeće znamenitim pariškim lokacijama, poput Trga Concorde, pozirajući ispred piramide muzeja Louvre i Slavoluka pobjede, dok se u daljini nazire i nezaobilazni Eiffelov toranj.

Pariška elegancija Ane Ivanović: Prošetala u skupocjenim tenisicama i najekskluzivnijom torbom
Foto: Dylan Travis/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Njezin modni odabir, koji je uvijek pod povećalom javnosti, privukao je posebnu pažnju.

Pariška elegancija Ane Ivanović: Prošetala u skupocjenim tenisicama i najekskluzivnijom torbom
Foto: Dylan Travis/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Uz ružičastu majicu sa Chanel logom, sivi karirani sako i jednostavne traperice, Ivanović je outfit "nadogradila" i skupocjenim modnim dodatcima.

Na nogama je nosila bijele Dior tenisice čija cijena premašuje iznos od 1.000 eura, dok je "glavna zvijezda" cijele kombinacije popularna Hermès torba u boji konjaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikolina Brnjac u Direktu otkrila kako će EP pomoći mladima da lakše dođu do stana

Ana IvanovićDiorHermesPariz
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike