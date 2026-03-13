Pariška elegancija Ane Ivanović: Prošetala u skupocjenim tenisicama i najekskluzivnijom torbom
Ana Ivanović, najpoznatija srpska bivša tenisačica, pozornost plijeni svojom skupocjenom modnom kombinacijom u kojoj je prošetala centrom Pariza
Bivša prva tenisačica svijeta i osvajačica Roland Garrosa, Ana Ivanović, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih uspjeha, već zbog objave na Instagramu koja odiše snagom i nenametljivom elegancijom.
Svojim milijunskim pratiteljima pružila je uvid u nedavno putovanje u Pariz objavivši niz fotografija koje svjedoče o njezinom besprijekornom stilu.
Njezin modni odabir, koji je uvijek pod povećalom javnosti, privukao je posebnu pažnju.
Uz ružičastu majicu sa Chanel logom, sivi karirani sako i jednostavne traperice, Ivanović je outfit "nadogradila" i skupocjenim modnim dodatcima.
Na nogama je nosila bijele Dior tenisice čija cijena premašuje iznos od 1.000 eura, dok je "glavna zvijezda" cijele kombinacije popularna Hermès torba u boji konjaka.
