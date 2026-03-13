Znate li tko se u svijetu slavnih druži godinama? Ova prijateljstva su neraskidiva

U nemilosrdnom svijetu Hollywooda, gdje se karijere grade i ruše preko noći, a konkurencija je žestoka, ideja o istinskom i dugotrajnom prijateljstvu može se činiti poput rijetkog scenarija. Ipak, iza blještavila crvenih tepiha i borbe za glavne uloge, postoje priče o vezama koje su izdržale test vremena, slave i osobnih kriza. Od dječjih snova do zajedničkih Oscara, ovo su priče o nekim od najpoznatijih holivudskih prijateljstava koja dokazuju da je odanost ponekad najveća nagrada.

Muška prijateljstva iskovana prije slave

Rijetki su oni koji se mogu pohvaliti da su s najboljim prijateljem dijelili snove o uspjehu puno prije nego što su njihova imena postala poznata diljem svijeta. Dvije takve priče ističu se kao simbol odanosti.

Prva je ona o Benu Afflecku i Mattu Damonu. Njihovo prijateljstvo započelo dok su još bili dječaci; Ben je imao osam, a Matt deset godina. Kao mladi i siromašni glumci, dijelili su zajednički bankovni račun kako bi mogli financirati putovanja na audicije.

Ta se upornost isplatila kada su zajedno napisali scenarij za film Dobri Will Hunting, koji im je 1997. godine donio Oscara i vinuo ih u zvjezdane visine. Desetljaća slave i milijuni dolara ipak nisu naškodili njihovom prijateljstvu. Nedavno su osnovali produkcijsku kuću Artists Equity, nastavljajući svoju zajedničku kreativnu i prijateljsku priču.

Sličan put prošli su i Leonardo DiCaprio i Tobey Maguire. Upoznali su se kao djeca kasnih osamdesetih na audicijama u Los Angelesu. DiCaprio je jednom prilikom ispričao kako je, prepoznavši Maguirea na ulici, iskočio iz automobila samo kako bi dobio njegov broj telefona. Postali su nerazdvojni, dio zloglasne "Pussy Posse" skupine mladih glumaca u devedesetima i ostali su jedan drugome najveća podrška.

Navodno se i danas savjetuju oko svakog scenarija koji dobiju, a njihova suradnja na filmu Veliki Gatsby bila je ispunjenje dugogodišnjeg sna.

Veze stvorene pod svjetlima reflektora

Dok su se neki poznavali od djetinjstva, druga su prijateljstva rođena u kaosu filmskih setova, gdje su dugi sati snimanja i zajednička iskustva stvorili neraskidive veze.

Možda najpoznatiji takav primjer je prijateljstvo Leonarda DiCaprija i Kate Winslet. Njihova kemija u filmu Titanic osvojila je svijet, no iza kamera se rodila veza koja traje i danas.

Opisuju se kao platonski srodne duše, a njihova međusobna podrška vidljiva je na svakom koraku. DiCaprio je 2012. godine odveo Kate do oltara na njezinom trećem vjenčanju, a njezine suze radosnice kada je on konačno osvojio Oscara 2016. godine obišle su svijet. "Povezani smo za cijeli život", izjavila je jednom prilikom Winslet, sažimajući suštinu njihove veze.

Slična kemija veže i Georgea Clooneyja i Juliju Roberts, koji su se upoznali na snimanju filma Oceanovih 11. Kroz šest zajedničkih filmova postali su sinonim za holivudsku karizmu, no njihovo prijateljstvo seže daleko izvan platna.

Poznati su po međusobnim šalama, a Roberts je otkrila kako su je Clooney i njegova supruga Amal "spasili od usamljenosti i očaja" dok je snimala film u Australiji tijekom pandemije, daleko od svoje obitelji.

Slična je priča i s kraljevskim parom romantičnih komedija, Tomom Hanksom i Meg Ryan. Njihova kemija u filmovima poput 'Romansa u Seattleu' i 'Imaš poruku' definirala je žanr devedesetih, no njihova veza je puno više od profesionalne. Hanks je jednom izjavio kako je rad s Ryan bio "poput čarolije", a ona je njega nazvala "sigurnom lukom".

Kroz godine su ostali bliski prijatelji, uvijek puni hvale jedno za drugo, dokazujući da se ponekad najljepše ljubavne priče događaju iza kamera, u obliku iskrenog prijateljstva.

Naravno, nemoguće je ne spomenuti Jennifer Aniston i Courteney Cox. Njihovo prijateljstvo, rođeno na setu kultne serije Prijatelji, postalo je jednako legendarno kao i serija sama.

Aniston je kuma kćeri Courteney Cox, a njih dvije ostale su jedna drugoj najveći oslonac kroz sve životne uspone i padove, od razvoda do poslovnih uspjeha.

Legende koje su definirale generacije

U zlatno doba Hollywooda, kada su muškarci bili grubi, a prijateljstva čvrsta, dvije su se veze istaknule kao arhetipske. Paul Newman i Robert Redford postali su globalne ikone nakon filmova Butch Cassidy i Sundance Kid.

Iako su snimili samo dva filma zajedno, ostali su najbolji prijatelji četrdeset godina, sve do Newmanove smrti 2008. Njihovo je prijateljstvo bilo poznato po legendarnim podvalama; Redford je jednom Newmanu za rođendan poslao potpuno uništen Porsche kao "poklon".

S druge strane, Robert De Niro i Al Pacino bili su profesionalni rivali koji su se borili za iste uloge, no to ih nije spriječilo da izgrade duboko poštovanje i prijateljstvo.

Upoznali su se kasnih šezdesetih kao mladi glumci u New Yorku i, unatoč tome što su rijetko dijelili scene, njihov zajednički rad na filmovima poput 'Vrućine' i 'Irca' postao je filmska povijest.

Prijateljstvo prekinuto tragedijom

Jedna od najdirljivijih holivudskih priča o prijateljstvu je ona između Heatha Ledgera i Jakea Gyllenhaala. Upoznali su se na audiciji za 'Moulin Rouge!', a zbližili su se prije snimanja filma 'Planina Brokeback', koji im je obojici obilježio karijere.

Njihova veza bila je toliko jaka da je Gyllenhaal postao kum Ledgerovoj kćeri Matildi. Ledgerova prerana smrt 2008. godine duboko je potresla Gyllenhaala, koji je kasnije izjavio kako ga je taj gubitak zauvijek promijenio i kao osobu i kao glumca.

Ženska snaga

Nicole Kidman i Naomi Watts upoznale su se kao tinejdžerice u Australiji na audiciji za reklamu, a njihovo prijateljstvo, dugo više od trideset i pet godina, postalo je čvršće na snimanju filma 'Flirting'.

Njihova odanost je tolika da je Kidman navodno "provjerila" s Watts prije nego što je prihvatila ulogu u kojoj glumi s njezinim bivšim partnerom, Lievom Schreiberom.

Priča o podršci između Reese Witherspoon i Selme Blair posebno je dirljiva. Prijateljice još od filma 'Okrutne namjere', Witherspoon je postala Blairova mentorica.

Nakon što je Selmi Blair dijagnosticirana multipla skleroza, Reese je bila ključni dio "vlaka s hranom" koji su organizirale prijateljice kako bi pomogle Blair i njezinom sinu. To je prijateljstvo koje nadilazi glamur i pokazuje istinsku brigu i solidarnost.

Kada se spoje talent i humor, nastaju veze poput one između Tine Fey i Amy Poehler. Kraljice komedije upoznale su se 1993. na improvizacijskoj sceni u Chicagu.

Od zajedničkog rada na Saturday Night Live do filmova i legendarnih vođenja dodjela Zlatnih globusa, njihova suradnja i prijateljstvo postali su inspiracija mnogima.

Iako se Hollywood često prikazuje kao mjesto površnih odnosa, ove priče svjedoče o suprotnom. One pokazuju da se usred kaosa, natjecanja i pritiska slave mogu roditi i opstati veze koje su jednako stvarne, duboke i trajne kao i one izvan svjetala reflektora.

