Užas u Gospiću! Odbio alkotest pa napao policajce, pazite što je sve prekršio ovaj vozač

Iz Policijske uprave ličko-senjske izvijestili su o dovršenom kriminalističkom istraživanju nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom koji je osumnjičen za fizički napad na policajce.

"On se sumnjiči da je u subotu, 30. svibnja 2026. godine u 2,45 sati u Gospiću upravljao osobnim vozilom zadarske registracijske oznake, a nakon što su ga policijski službenici Postaje prometne policije Perušić zaustavili radi nadzora prometa, odbio je postupiti po njihovim naredbama i dati na uvid osobne dokumente.

Potom je s ciljem sprječavanja policijskih službenika u obavljanju službene radnje, pružao aktivan otpor te ih fizički napao pri čemu su policijski službenici lakše ozlijeđeni", stoji u priopćenju policije.

Vrijeđali policajce

Policija nadalje navodi da će zbog počinjenog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi protiv 41-godišnjeg osumnjičenika nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljena kaznena prijava.

"Tijekom postupanja zbog počinjenih prekršaja u prometu 41-godišnji vozač i 40-godišnja hrvatska državljanka su i verbalno omalovažavali i vrijeđali policijske službenike zbog čega će protiv njih biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđeno da osumnjičeni 41-godišnjak za vrijeme upravljanja osobnim vozilom kod sebe nije imao vozačku dozvolu, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu, a odbio je i ponuđeno alkotestiranje zbog čega su mu uručena izvješća o počinjenom prekršaju", navodi policija.