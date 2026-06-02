FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PATROLA IZ NOĆNE MORE /

Užas u Gospiću! Odbio alkotest pa napao policajce, pazite što je sve prekršio ovaj vozač

Užas u Gospiću! Odbio alkotest pa napao policajce, pazite što je sve prekršio ovaj vozač
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL, ILUSTRACIJA

Tijekom postupanja zbog počinjenih prekršaja u prometu 41-godišnji vozač i 40-godišnja hrvatska državljanka su i verbalno omalovažavali i vrijeđali policijske službenike zbog čega će protiv njih biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu

2.6.2026.
11:16
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL, ILUSTRACIJA
VOYO logo
VOYO logo

Iz Policijske uprave ličko-senjske izvijestili su o dovršenom kriminalističkom istraživanju nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom koji je osumnjičen za fizički napad na policajce. 

"On se sumnjiči da je u subotu, 30. svibnja 2026. godine u 2,45 sati u Gospiću upravljao osobnim vozilom zadarske registracijske oznake, a nakon što su ga policijski službenici Postaje prometne policije Perušić zaustavili radi nadzora prometa, odbio je postupiti po njihovim naredbama i dati na uvid osobne dokumente.

Potom je s ciljem sprječavanja policijskih službenika u obavljanju službene radnje, pružao aktivan otpor te ih fizički napao pri čemu su policijski službenici lakše ozlijeđeni", stoji u priopćenju policije.

Vrijeđali policajce

Policija nadalje navodi da će zbog počinjenog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi protiv 41-godišnjeg osumnjičenika nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljena kaznena prijava.

"Tijekom postupanja zbog počinjenih prekršaja u prometu 41-godišnji vozač i 40-godišnja hrvatska državljanka su i verbalno omalovažavali i vrijeđali policijske službenike zbog čega će protiv njih biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđeno da osumnjičeni 41-godišnjak za vrijeme upravljanja osobnim vozilom kod sebe nije imao vozačku dozvolu, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu, a odbio je i ponuđeno alkotestiranje zbog čega su mu uručena izvješća o počinjenom prekršaju", navodi policija.

PolicijaPu Ličko-senjskaPerušićGospić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike