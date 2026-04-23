UHIĆEN JE /

Pijan i drogiran vozio po Gospiću: Slavonac bez vozačke sletio s ceste pa 'zaradio' paprenu kaznu

Pijan i drogiran vozio po Gospiću: Slavonac bez vozačke sletio s ceste pa 'zaradio' paprenu kaznu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

Nesreća se dogodila 30 minuta poslije ponoći kada je muškarac iz Slavonskog Broda (38) dolaskom do raskrižja izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste

23.4.2026.
11:00
Tesa Katalinić
U srijedu se u Gospiću dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovao muškarac (38) pod utjecajem alkohola i droge.

Nesreća se dogodila 30 minuta poslije ponoći kada je muškarac iz Slavonskog Broda (38) dolaskom do raskrižja izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste. 

Policijskim postupanjem utvrđeno je  mu je vozačka dozvola ranije oduzeta, kao i da je vozio s 1,77 promila alkohola u krvi.

Dobio kaznu od 3.900 eura

Preliminarnim testiranjem utvrđena je i prisutnost droge u organizmu. Iako je 38-godišnjak odbio naknadno vađenje krvi i urina radi službene analize i vještačenja, policija je imala dovoljno dokaza za hitno postupanje.

"On je uhićen i uz optužni prijedlog doveden u nadležni sud gdje je kažnjen novčanom kaznom od 3 900 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 9 mjeseci", priopćili su iz PU ličko-senjske. 

POGLEDAJTE VIDEO: Belgija kažnjava pijane bicikliste vrtoglavim ciframa - do 20 tisuća eura!

