Pijan i drogiran vozio po Gospiću: Slavonac bez vozačke sletio s ceste pa 'zaradio' paprenu kaznu
U srijedu se u Gospiću dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovao muškarac (38) pod utjecajem alkohola i droge.
Nesreća se dogodila 30 minuta poslije ponoći kada je muškarac iz Slavonskog Broda (38) dolaskom do raskrižja izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste.
Policijskim postupanjem utvrđeno je mu je vozačka dozvola ranije oduzeta, kao i da je vozio s 1,77 promila alkohola u krvi.
Dobio kaznu od 3.900 eura
Preliminarnim testiranjem utvrđena je i prisutnost droge u organizmu. Iako je 38-godišnjak odbio naknadno vađenje krvi i urina radi službene analize i vještačenja, policija je imala dovoljno dokaza za hitno postupanje.
"On je uhićen i uz optužni prijedlog doveden u nadležni sud gdje je kažnjen novčanom kaznom od 3 900 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 9 mjeseci", priopćili su iz PU ličko-senjske.
POGLEDAJTE VIDEO: Belgija kažnjava pijane bicikliste vrtoglavim ciframa - do 20 tisuća eura!